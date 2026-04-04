Stovka robotických taxíků selhala a zůstala stát i uprostřed dálnice s lidmi zamčenými uvnitř, výsledkem jsou scény jako z katastrofických filmů
Petr Prokopec
4.4.2026 | Petr Prokopec
Na robotické taxíky je nahlíženo jak s velkým očekáváním, tak s nemalou skepsí. Pokud budou schopné spolehlivě rozvážet lidi odkudkoli kamkoli po 24 hodin denně s minimálními náklady, mohou být jistě přínosem, obáváme se ale, že od takového stavu jsme stále hodně vzdáleni. Do té doby se budou cpát do popředí spíš problémy a rizika, která s nimi souvisí. A jedno z nich názorně vykresluje incident, který se odehrál v koronavirem proslaveném Wu-chanu.
Tam v poslední březnový den v 20 hodin a 57 minut naráz selhalo zhruba sto robotických taxíků služby Apollo Go provozovanou společností Baidu. Kdyby v tu chvíli zajely kamsi na bezpečné místo a nechaly vystoupit posádku, nic hrozného by se nestalo, jenže tady se vše odehrálo o poznání strašidelnějším způsobem.
Všechna dotčená auta totiž zničehonic zastavila přesně tam, kde byla, tedy i ve velmi silném provozu klidně uprostřed dálnice, jak můžete vidět na jednom z videí z jiných aut přiloženém níže. Robotické taxíky Apollo Go jsou navíc navržené tak, aby v případě problému došlo k uzamčení vozu, což je prezentováno jako ochrana posádky. Nicméně tady kvůli tomu byli cestující zavření v autech, kde po takřka dvě hodiny tvořili nebezpečnou překážku provozu, do které ostatní auta mohla narazit. A k nehodám došlo, jak je vidno níže.
Provozovatel k věci uvedl, že došlo na „selhání systému“ jejího programu sdílené jízdy Apollo Go, důvody ale neupřesnil. Baidu jen dodalo, že veškeré aktivity byly obnoveny a robotické taxíky znovu zamířily do ulic, což ale spíš děsí než uklidňuje. Baidu se navíc vývojem těchto systémů zabývá už od roku 2013, takže ani po 13 letech není ve stavu, kdy by dokázal zabránit aspoň takto masivnímu selhání s tak zjevně problematickými důsledky.
Však pokud bude takových aut provozovat milion, může jich najednou selhat milion, a to zjevně nedopatřením. Pořád je tu navíc riziko kybernetického útoku, kdy se o totéž (nebo něco ještě horšího, co takhle plný plyn a jízda proti stromu?) může někdo postarat záměrně. Tím nechceme děsit, rizika ale zkrátka existují a selhání jako tato připomínají, že je nelze brát na lehkou váhu. Podívejte se sami na víc níže...
Robotické taxíky Apollo Go startují v přepočtu okolo 640 tisíc korun, takže na čínské poměry ani nejsou vyloženě levné. A k dokonalosti má jejich fungování zjevně daleko, jde stále o snadno zranitelné řešení. Foto: Baidu, tiskové materiály
NEW: Dozens of robotaxis by Baidu stopped on the road in Wuhan, causing crashes on highways and trapping passengers in the cars—some for more than an hour. One passenger told me it took her 30 minutes to even connect to a customer representative.— Zeyi Yang (@ZeyiYang) April 1, 2026
Here’s a video of a crash. pic.twitter.com/fTitNMv8kj
Zdroje: Byron_Wan@X, Auto Evolution
