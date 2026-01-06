Subaru chystá návrat jedné ze svých největších ikon, zatím předvedlo zvuk jejího boxeru
Petr ProkopecTohle se neposlouchá vůbec špatně, co říkáte? Jen málokteré japonské auto je takovou ikonou, přesto jsme už mysleli, že se jeho nové iterace nedočkáme. Teď ale vše směřuje k velkému návratu.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Subaru chystá návrat jedné ze svých největších ikon, zatím předvedlo zvuk jejího boxeru
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Tohle se neposlouchá vůbec špatně, co říkáte? Jen málokteré japonské auto je takovou ikonou, přesto jsme už mysleli, že se jeho nové iterace nedočkáme. Teď ale vše směřuje k velkému návratu.
Impreza WRX STI navždy zůstane ikonou Subaru, možná i tou úplně největší. S výrobou této verze japonská automobilka začala už v roce 1994, o dvacet let později však podobně jako třeba u Nissanu Skyline GT-R došlo na menší změnu- z názvu bylo totiž vypuštěno označení Impreza. Místo toho v roce 2014 dorazil dorazil model WRX STI, tedy podobně jako v předchozích případech nabušený sedan disponující přeplňovaným plochým čtyřválcem a pohonem všech kol.
Subaru nejspíš i plánovalo novou generaci, která by vycházela z modelu WRX, jenž se ukázal v roce 2021, ovšem pár měsíců na to vedení značky přišlo s ledovou sprchou. Ohlásilo totiž, že regulace se mění velmi rychle, a pokud by na ně automobilka měla reagovat, dočkala by se verze STI jen velmi krátkého pobytu v showroomech. Po stránce ekonomické by tedy projekt byl nerentabilní. Změnit se to pak mělo v blízké budoucnosti, ovšem za pomoci elektrifikace.
V mezičase ovšem už tak malý zájem o elektrický pohon stagnovat, v USA, které jsou pro Subaru klíčovým trhem, dokonce dramaticky klesá. Mimo to již v zámoří není třeba řešit tak přísné emisní regule. Zjevně tak nastal čas na návrat STI, což ostatně automobilka naznačila už na podzim v Tokiu, kde ukázala koncept pyšnící se typickým sáním na kapotě, u kterého se nesl nápis „Proud of Boxer“. Bylo tedy potvrzeno, že s plochým spalovacím motorem Japonci i nadále počítají.
Tento pátek se v Tokiu bude konat další automobilová show, kterou si Subaru rovněž nenechá ujít. Značka již dříve naznačovala, že svůj stánek zasvětí hlavně sportovním modelům, dosud se však zdálo, že ty zamíří hlavně na závodní okruhy. Jenže aktuálně tu máme pár oficiálních lákadel, ze kterých je zjevné, že vracet se bude také silniční STI, a to v plné síle a kráse. A ze zvuku, jaký produkuje, se nezdá, že by u toho byla byť jen špetka elektrifikace.
Ze záběrů je navíc patrné, že na rozdíl od podzimního konceptu Performance-B nejde o hatchback, nýbrž o sedan. Japonci tedy evidentně nečekali až na další generaci, nýbrž zjevně posunuli stávající WRX na vyšší úroveň, i když to před skoro čtyřmi lety vylučovali. Jistotu ale pochopitelně budeme mít až po víkendu, kdy si řekneme víc. Zatím se ale na východě zdá být slunečno a jasno, byť jeden mráček zaznamenat můžeme - s čistě spalovacím pohonem asi tato novinka Evropu mine.
Na návrat WRX STI odkázal již podzimní koncept Performance-B. Foto: Subaru
Momentálně však Japonci lákají na STI s karoserií sedanu. Zní to velmi zajímavě. Foto: Subaru
Coming soon pic.twitter.com/X4SGKw3eVl— SUBARU (@SUBARU_CORP) December 25, 2025
Zdroj: Subaru
Bleskovky
- Subaru chystá návrat jedné ze svých největších ikon, zatím předvedlo zvuk jejího boxeru
před 7 hodinami
- Řidiči se „zaseklo auto” při jízdě rychlostí 115 km/h, musel tak jet stovky kilometrů, než mu došlo palivo
3.1.2026
- Tesla se zjevně chlubí tím, že vyrobila 900 aut, tak to gratulujeme
2.1.2026
Nejnovější články
- Hned dva nové Moskviče se ukázaly na dalších fotkách, odhalují i nové logo značky
před hodinou
- Renault poprvé ukázal své nové největší a nejluxusnější auto. Je tak tajné, že to vlastně ani není Renault
před 3 hodinami
- Někdo si před 38 léty koupil nové auto a zavřel ho do garáže. Dnes se prodává za pětinásobek
před 4 hodinami
- Prodeje elektrických Korejců se loni v USA zhroutily, samy automobilky za to ale paradoxně mohou být rády
před 6 hodinami
- Subaru chystá návrat jedné ze svých největších ikon, zatím předvedlo zvuk jejího boxeru
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- VZKAZY 01.06. 15:52 - řidičBOB
- Za kolik jezdíte s benzínem? 01.06. 15:51 - abgx1
- BMW Divize 01.06. 14:06 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 01.06. 14:01 - pavproch
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 01.06. 09:54 - pavproch
- METABOND - zkušenosti 01.06. 09:41 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 01.06. 06:03 - Stepan
- Ford S Max 2012 automatická převodovka ( diesel) 01.06. 05:36 - jasonbrewer