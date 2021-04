Superdiesel, který pohřbila nová pravidla EU, se po své smrti ukázal na Autobahnu před 7 hodinami | Petr Miler

Pokud jste chtěli opravdu výkonný dieselový motor, loňský rok byl poslední příležitostí si takový pořídit v novém voze. Právě tehdy šlo naposledy koupit motor M50d, který i s velkou a těžkou X7 hýbe s nadhledem.

Pokud chcete nejsilnější sériově vyráběné auto historie benzinovým, hybridním nebo elektrickým pohonem, najdete jej v současné nabídce některé z automobilek, protože tak to zkrátka chodí - vývoj cválá vpřed a co včera bylo nejlepší, bude zítra zapomenuto. Jenže takhle to funguje v prostředích, která nesvírají kleště regulací umetající cestičku tomu či onomu a házející klacky pod nohy něčemu jinému. V Evropě můžeme o takovém prostředí jen snít, a tak se stalo, že nejsilnější dieselový osobák je dekádu staré auto.

Motor jako 6,0 V12 TDI už skutečně v nabídce produkčních aut neuvidíme, donedávna měl ale dva aspoň ideové následníky, kteří přes menší objem a nižší výkon nabízeli stejnou nebo lepší dynamiku. Jedním z nich byl 4,0 V8 TDI od koncernu VW s více jak 420 koňmi, druhým pak čtyřturbový třílitrový šestiválec M50d od BMW s 400 koňmi. Oba tyto motory ale skončily z důvodů, které už nemusíme rozvádět - nová pravidla EU udělala jejich další existenci tak komplikovanou, že se automobilkám nevyplatí držet je dále při životě.

Přes tento stav ale bude trvat ještě dlouho, než zcela zmizí z povrchu zemského. Některá auta s motorem M50d lze dále koupit jako nové skladovky a BMW X7 je jednou z těch dost častých. Co dovede? To se už po pohřbu verze X7 M50d rozhodl ukázat člověk, který stojí za kanálem AutoTopNL na Youtube a jako obvykle ji protáhl po německé dálnici.

Použití motoru M50d v modelu X7 je přitom tou „nejmarnější” aplikací, je to opravdu velké a těžké auto, ve kterém vám ani 300 koní pod kapotou nepřijde jako bůhvíjaký výkon. Co ale 400 koní a 760 Nm motoru M50d? To je zjevně jiná, ostatně už oficiální parametry naznačující akceleraci na stovku za 5,4 sekundy a maximálku 250 km/h nejsou na takového obra marné.

Praxe nezklame, třebaže je patrné, že třeba s modelem M550d hýbe stejný motor mnohem více. Stovka i dvoustovka se ale i v X7 mihnou velmi rychle a jen k omezovači rychlosti na 250 km/h vede relativně dlouhá cesta. Uvážíme-li, že tohle auto umí jezdit za vcelku mrzké jednotky litrů nafty, pokud s ním jedete opravdu pomalu, je to obdivuhodné. V prodeji mezi novými auty ale už tento motor jednoduše není a nebude.

Nebudeme říkat, že BMW X7 je náš šálek kávy, není. S motorem M50d ale přesto má resp. mělo jisté kouzlo.

