Superdiesel, který pohřbila pravidla EU, se po své smrti ukázal na Autobahnu, dostat z něj lze až 480 koní před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Pokud jste chtěli auto s opravdu výkonným dieselem, rok 2020 byl tím posledním, kdy jste si mohli vymýšlet. To ale platí jen o nových autech, ojetiny s bavorským superdieselem lze pořád koupit v perspektivním stavu. A jak vidno, nemusíte pomýšlet „jen” na 400 koní.

Pokud chcete nejsilnější sériově vyráběné auto historie s benzinovým, hybridním nebo elektrickým pohonem, najdete jej v současné nabídce některé z automobilek, protože tak to zkrátka chodí - vývoj cválá vpřed a co včera bylo nejlepší, bude zítra zapomenuto. Jenže takhle to funguje v prostředích, která nesvírají kleště regulací zametající cestičku tomu či onomu, a házejí klacky pod nohy něčemu jinému. V Evropě můžeme o takovém prostředí jen snít, a tak se stalo, že nejsilnější dieselový osobák je přes dekádu staré auto.

Motor jako 6,0 V12 TDI už skutečně v nabídce produkčních aut neuvidíme, donedávna měl ale dva aspoň ideové následníky, kteří přes menší objem a nižší výkon nabízeli stejnou nebo lepší dynamiku. Jedním z nich byl 4,0 V8 TDI od koncernu VW s více jak 420 koňmi, druhým pak čtyřturbový třílitrový šestiválec M50d od BMW s 400 koňmi. Oba tyto motory ale skončily z důvodů, které už nemusíme rozvádět - pravidla EU udělala jejich další existenci tak komplikovanou, že se automobilkám nevyplatí držet je dále při životě.

Přes tento stav ale bude trvat ještě dlouho, než zcela zmizí z povrchu zemského. Některá auta s motorem M50d lze dále koupit jako nové skladovky nebo perspektivní ojetiny. A BMW M550d je tou nejlepší možností, pokud chcete maximální dynamiku i minimální spotřebu - SUV jako X5 a X7 jsou v obojím horši. Co tedy tento vůz dovede současnou optikou? To se už po pohřbu modelu M550d rozhodli ukázat lidé z německé firmy BERK Performance, která bavoráky ladí. A verzi M550d umí i dnes přidat výkon.

Nejprve na rychlostně neomezené dálnici ukáží, co umí v tomto autě 400 koní a 760 Nm. A určitě to není marná podívaná. Protože ale dokážou z motoru dostat až 480 koní a 900 Nm, převedou i to. A to se teprve dějí věci - stovka padne za 4 sekundy, dvoustovka za méně než 15 s. To je na luxusní sedan vyšší střední třídy, který je schopný srkat jen pět litrů nafty na 100 km jízdy, docela obdivuhodné. Je to zkrátka vrchol jedné evoluce, v kontextu současnosti bohužel. V prodeji mezi novými auty už tento motor není a nebude.

BMW M550d je pozoruhodné auto, které v jednom balení dokáže spojit velmi zajímavou dynamiku i spotřebu. Jeho motor 50d lze navíc z tovární 400 koní upravit na 480, a jede tak ještě lépe, jak můžete vidět na videu níže. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: BERK Performance@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.