Superkombík upravený na 1 001 koní ukázal svou dynamiku v běžném provozu | Petr Miler

/ Foto: Audi

Absurdně rychlé, jen tak lze popsat auto, které na jednu stranu uveze klidně celou rodinu i s nákupem na víkend a současně zrychlí na 100, 200 i 300 km/h jako nic. To je Audi RS6 upravené u MTM.

Před pár hodinami jsme při probírání nabídky mimořádně zachovalého Audi RS6 první generace vzpomínaly na výkonové války, které mezi německými prémiovými automobilkami zuřily začátkem tohoto století. A konstatovali, že kdyby ve stejném tempu pokračovaly dodnes, musely by mít stroje jako zmíněné Audi, BMW M5 nebo Mercedes-AMG E63 výkon přes 1 000 koní. Nemají, posun od té doby je vlastně docela malý - zatímco původní RS6 nabízela až 450 koní, ta dnešní jich má „jen” 600. To ale neznamená, že jich nemůže mít víc.

Tak trochu alternativní verzi vývoje maluje německý úpravce Motoren Technik Mayer známý spíše pod zkratkou MTM. Právě ten si vzal do parády poslední generaci RS6 a výkon jejího osmiválcového biturba posunul až na 1 001 koní a 1 250 Nm. Jistě nikoli náhodou hodnoty zcela identické s těmi, které nabídla první evoluce Bugatti Veyron. A právě tohle auto vzal člověk stojící za kanálem AutoTopNL na Youtube na německou dálnici a ukázal, co dokáže v běžném provozu.

Je to vskutku fascinující představení, neboť i když jde o kombi vyšší střední třídy schopné s nadhledem obsloužit potřeby větší rodiny, jede jako šílené. Nepřeháníme ani trochu, stovka pod 2,8 sekundy je něco, co by dříve svedl leda onen Veyron, dvoustovka se mihne za 8,1 sekundy a třístovka za 20,5 s. Představení tady končí na 333 km/h, ale je jasné, že tohle auto by jelo i víc, jen to chce příhodnější podmínky.

Veyron je vzhledem ke své velikosti a nakonec i hmotnosti ještě o něco rychlejší, nicméně neodvezete s ním pět lidí, natož pak cokoli dalšího. Do RS6 můžete naložit klidně dvě kola a nafouklý člun a 300 km/h okolo 20 sekund udělá stejně. Podívejte se na to, je to skutečně dechberoucí ukázka toho, kam až se může dostat dynamika moderních aut s trochou modifikace tovární techniky.

Sériové Audi RS6 je rychlé auto, po úpravě od firmy MTM je to ale terpve rodinná střela na kolech, však se na to podívejte sami na videu níže. Foto: Audi

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

