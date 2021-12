Supersport McLarenu vyzval na souboj stále rodinně vyhlížející hatchback, neměl to dělat před 7 hodinami | Petr Miler

Nebudeme se tvářit, že je to vyložený spáč, přece jen je to Audi. McLareny ale patří mezi nejrychlejší auta planety a model 720S je mezi nimi jedním z králů. Proti upravené RS3 se ale hned tak něco neprosadí.

Cesta k jednomu z nejlépe zrychlujících aut vůbec nemusí být až tak trnitá, jak se na první pohled může zdát. Jistě, nikdy to nebude levná záležitost, nemusí vám ale z kapes padat miliony, abyste si mohli pořídit něco jako Bugatti Chiron, McLaren 720S nebo aspoň Porsche 911 Turbo S. Dokonce nepotřebujete ani miliony na Teslu Model S Plaid, stačí suma okolo milionu a nějaké peníze k tomu na další úpravy a máte v rukou skutečně jednoho z krále soubojů v akceleraci. A s trochou snahy - na rozdíl třeba od oné Tesly, která skoro nic jiného neumí - nejen v nich.

Jde o Audi RS3, které lze v nedávno skončivší generaci 8V koupit jako ojeté za sumu okolo 1 milionu Kč ve velmi perspektivním stavu. Už z továrny je to auto rychlé jako čert, nakonec jsme jej kdysi testovali v 367koňové verzi a později mnohokrát ukázali v akci ve 400koňovém provedení. Nepůsobí to jako odzbrojující výkon, jenže velmi plochá křivka výkonu legendárního 2,5litrového pětiválce, špičková verze dvouspojkového automatu, který řadí opravdu bleskově, relativně nízká hmotnost a k tomu pohon všech kol dělají své. Co je ale nakonec nejpodstatnější - všechna tato technika velmi dobře snáší úpravy na vyšší výkon.

Sami jsme měli tu čest s asi 600koňovou verzí, která ve zrychlení drtila prakticky všechno, přitom to byl pořád normální rodinný kompakt. Něco takového - možná ještě silnějšího, ale pořád docela tuctově vypadajícího - se postavilo na start sprintu proti zmíněnému McLarenu 720S, který už proslul jako pořádná sprintová mašina. Nakonec to byl tento vůz, který v lehce upraveném provedení nedávno porazil i Teslu Model S Plaid. Cítit se s takovým autem na sprintech jako král není nemístné, tady to ale na korunu nestačilo.

Své jistě udělalo to, že šlo o krátký sprint a čím delší by byl, tím spíše by McLaren uhájil svou pozici krále. Takto ale po poněkud ospalejším startu musel až do konce sledovat výfuky modifikované RS3, která znovu ukázala, že je lidovým superautem svého druhu. Podívejte se na to sami - vidět Davida porážet Goliáše vždy znovu potěší.

