Supersporty do terénu od Lamborghini a Porsche si to rozdaly tváří v tvář, vyhrál koncern VW

Žerty stranou, koncern Volkswagen sice prohrát ani nemohl, ale nakonec vyhrála jeho část, která mu k srdci začala přirůstat až na konci minulého století. Porsche je s ním jedna ruka mnohem déle, přesto nad jeho 911 Dakar zvítězil Huracán Sterrato.

Sportovní auta v principu vznikají dle jednotného mustru. Jsou tedy nízká a široká, osazená výkonným motorem a doplněná řadou otvorů a dalších prvků, které upravují proudění vzduchu. Takový postup je diktován fyzikou, a tak se jej výrobci drží odnepaměti. Pár manažerů koncernu Volkswagen si ale před několika roky zjevně začalo klást otázku, zda není možné od mohutné řeky oddělit malý potůček, který by si šel vlastní cestou. Na svět tak přišla hned dvojice aut, která mají základ ve sporťácích, současně se ale nezaleknou ani těžšího terénu. Jsou to hotové supersporty do terénu.

Prvním je Porsche 911 Dakar, na které jsme si posvítili nedávno, a to v souvislosti s jeho dynamikou. Od auta, jehož maximální světlá výška činí 191 milimetrů, čímž jsou zastíněna i mnohá SUV, nečekáte zázraky, jenže sporťák z Zuffenhausenu zvládne zrychlit na stovku za 3,4 sekundy. A přestože váží 1,6 tuny, ve chvíli, kdy držíte jeho plynový pedál zašlápnutý až na podlahu, akcelerace nepolevuje. Po zhruba 16 sekundách tak verze 911 Dakar již jede rychlostí 233 km/h.

Tím druhým se po opěvovaném konceptu stejného jména stalo Lamborghini Huracán Sterrato. To vznikla podle prakticky stejného receptu, který Italové oproti Němcům měnili pouze v detailech. Nejblíže jsou si oba vozy na vahách, a to přesto, že Lambo zmiňuje 1 470 kg „suché” hmotnosti. S náplněmi a řidičem je ale Sterrato jen o 5 kilo lehčí než Porsche.

Na rozdíl od přeplňovaného plochého šestiválce zde všechna čtyři kola skrze automatickou převodovku roztáčí atmosférický desetiválec, který produkuje 610 koní oproti 480 kobylám Porsche, točivý moment 560 Nm je vedle 570 Nm o něco nižší. Papírově by tedy Lambo mělo mít navrch, nicméně Porsche opakovaně dokazuje, že čísla jsou vždy jen jedna část příběhu. Tou druhou jsou zuffenhausenská kouzla a čáry, která opakovaně dovolují kultovní 911, aby vynikala i se „vším vzadu“.

K vydolování veškerého dakarského potenciálu je ale třeba skutečného závodního jezdce. Navíc i on musí mít štěstí spojené se zaváháním soupeře. Za normálních okolností tedy Sterrato v přímém směru přesvědčivě vítězí. A jak můžete spatřit na videu níže, jeho dynamika je vzhledem ke koncepci vozu úctyhodná. Jsme zvědavi, zda Mat Watson z Carwow zamíří s oběma soupeři také do terénu. První bitva o titul nejuniverzálnějšího sporťáku totiž sice vyzněla ve prospěch Lamborghini, válka ale nutně neskončila.

Huracán Sterrato má v přímém směru navrch, hlavně díky vyššímu výkonu. Italové vyrobí jen 1 499 exemplářů. Foto: Lamborghini



911 Dakar je nicméně pomalejší jen o chlup, v terénu by navíc další koncernová limitka (2 500 ks) mohla s ohledem na vyšší světlou výšku fungovat lépe. Foto: Porsche

