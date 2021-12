SUV nejsou až tak bezpečná, jak se tvrdí, další nehoda vyjevila jejich typický problém

Když přijde na výčet důvodů, pro které lidé preferují SUV, bezpečnost bývá jedním z těch hlavních. Větší výška a hmotnost vozu v některých situacích nepochybně přijdou vhod, v jiných ale snadno způsobí následky, které jsou u konvenční aut nemyslitelné.

Mezi lidmi se o SUV mluví jako o velmi bezpečných autech. Jsou větší a těžší než ostatní automobily a je z nich lépe vidět. Jenže to platí jen do okamžiku, kdy jezdí většina lidí malými kompakty. S rostoucími prodeji SUV jich ale také přibývá na silnicích a hmotnostní i výšková výhoda mizí. Navíc si lidé neuvědomují, že lepší je se do kritické situace vůbec nedostat než pak řešit následky nehody.

A to je právě ono. Sportovně užitkové automobily se totiž velmi snadno potýkají s problémy, které v ostatních autech nezažijete, nebo alespoň ne tak snadno. Stačí, aby externí faktor rozhodil rovnováhu jedoucího SUV, a vyšší těžiště udělá své - SUV se snadno otočí na bok nebo rovnou i na střechu, což má za následek přinejmenším totálně zničené auto, ne-li i následky na zdraví posádky.

Příkladem za všechny budiž situace na videu níže. Zachycuje kutálející se Land Rover Discovery Sport, tedy ještě ne tak velké SUV, které rozhodí subtilní Toyota Yaris GR při naprosto banálním kontaktu. „Dobře mířený” zásah na pravé zadní kolo vyústí v kotouly pro řidiče vozu, který ještě o pár sekund dříve působil jako nedotknutelný král bezpečnosti, naopak Yarisu se sotva co pořádného stalo. A kdyby i druhým autem byl vůz s nižší stavbou karoserie, byl by z toho relativně banální ťukanec.

Tento jev nepopisujeme poprvé, je to opakování nemilého faktu. Problémem SUV je vyšší těžiště, které za jízdy dokáže maskovat dobře udělaný podvozek, při nehodě ale fyziku neošálí. Horší odolnost proti převrácení bývá ignorována nejen příznivci této kategorie vozidel. O pseudoterénní (v případě Land Roveru ne až tak „pseudo”, připusťme) auta do města je velký zájem, proto je potřeba občas připomenout existující nebezpečí - poslat sebemodernější SUV na střechu vážně není složité.

And for those wondering how the feck you end up upside on a traffic island ….the answer has been revealed- you drive like a tw*t! pic.twitter.com/s3fj1uSSO7