Švédové si utahují ze soupeře, který si při pokusu vzít jim rekord utrhl jen ostudu | Petr Prokopec

Být to tak, jak si přáli Američané, měli jsme dnes na Koenigsegg Agera RS vzpomínat jako na vůz, který v před třemi léty dosáhl dnes výrazně překonaného. Realita je ale jiná a Švédové si ji zjevně užívají.

Před pár týdny americká automobilka SSC doslova pobláznila svět. Oznámila totiž, že její nový model Tuatara jako první na světě překonal metu pěti set kilometrů v hodině. A aby toho nebylo málo, její osmiválcový supersport měl s Oliverem Webbem za volantem dokonce rychlosti 532,8 km/h. Překonáno tak mělo být Bugatti, které muselo nákladně upravit Chiron, aby se alespoň dostal k oné pětistovkové hranici. Navíc tak rychle jelo jen v jednom směru, což na rekord nestačí.

Právě pokoření automobilky z Molsheimu, která se může opřít o skoro bezednou kasu koncernu VW, celé věci dodával nádech pikantnosti. De facto jsme tu měli zhmotnění legendárního příběhu o Davidu a Goliáši, neboť SSC je pouze malou značkou, která si navíc ani nemohla dovolit speciální sadu pneumatik, jakou dostal Chiron Super Sport 300+. Místo toho Tuatara obula běžné Micheliny certifikované pro mnohem nižší tempo, což bylo hodno ještě většího obdivu.

Nicméně jen pár dní po prezentaci rekordu se nadšení rozplynulo jako pára nad hrncem. Publikované video totiž vykazovalo řadu nesrovnalostí a byť jsme chvíli chtěli věřit tomu, že by mohlo jít jen o mizernou prezentaci reálně dosaženého, záhy jsme i tuto víru ztratili. Šéf značky Jerod Shelby nebyl schopen rozumně vysvětlil prakticky nic a z celého pokusu o rekord se stala jen jedna velká ostuda. Američané jsou buď podvodníci a byli nachytání, nebo si skutečně mysleli, že něco překonali, i když tomu ve skutečnosti byli na hony vzdáleni. Sami si řekněte, co je vlastně lepší.

To znamená, že legitimním králem tedy i nadále zůstává Koenigsegg, který v roce 2017 dosáhl s modelem Agera RS na téže silnici průměrné rychlosti 447 km/h (ta Webbova měla činit 508 km/h). A jelikož na včerejšek připadlo tříleté výročí od daného počinu, Švédové si na sociálních sítích pochopitelně neodpustili do snah SSC nenuceně rýpnout.

„Jsou to už tři roky, ale zdá se nám, jako by to bylo včera,” stojí mimo jiné v chytře postaveném úšklebku Švédů. „Tady auto slaví titul, který drží už třetím rokem,” dávají jasně najevo svou nadvládu. Bude zajímavé sledovat, jak americká automobilka na tyto provokace odpoví. I kdyby se ale náhodou SSC dostalo tam, kde chce být, může to nakonec být právě Koenigsegg, kdo bude mít v celé věci poslední slovo. Švédové loni představili nový model Jesko, který by měl ve verzi Absolut zvládnout rychlost přes 500 km/h levou zadní. A nikde není psáno, že Bugatti své snahy o totéž vzdalo.

Před třemi lety dosáhl Koenigsegg Agera RS na nevadské silnici světového rychlostního rekordu. Značkou SSC nebyl překonán a Švédové ji to teď dávají jaksepatří sežrat. Foto: Koenigsegg

