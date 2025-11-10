Švédové si vzali zpátky rekord legendárního okruhu, i když své auto museli kvůli „mosteckému syndromu” osadit tímto nesmyslem
Petr ProkopecAž nápadně ohavné řešení zvolila švédská automobilka proto, aby upozornila na stěží pochopitelná omezení v Laguna Seca. Ta jsou ale pořád čajíčkem oproti tomu, s čím se musíme potýkat v Česku v souvislosti s okruhem v Mostě.
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Nad budoucností mosteckého okruhu visí otazníky kvůli jeho blízkosti městu a hluku, který tamní provoz generuje. Na jednu stranu se to zdá být pochopitelné, neboť málokdo chce bydlet v místě, které působí dojmem, že jej permanentně terorizuje roj včel, to by si ale na onen hluk museli stěžovat lidé, kteří na místě bydleli před tím, než okruh vznikl a začal jim komplikovat život. A to se neděje.
Spor okolo této věci vychází ze stížností lidí, kteří se do blízkosti okruhu nastěhovali dávno poté, co byl postaven, takže moc dobře věděli, do čeho jdou. A je absurdní, že jim soud straní. Je to jako kdybyste si v bazaru koupili auto, které je prodáváno coby vrak na náhradní díly, a následně si stěžovali, že vám prodávající dodal vrak vhodný leda na náhradní díly. Cena vozu toto přece zohlednila, stejně tak ceny pozemků a domů v blízkosti pozemku toto zohledňují. Přesto má dle březnového soudního rozhodnutí úroveň hluku v těchto místech dosahovat maximálně 55 decibelů o všedních dnech a 50 decibelů o nedělích a svátcích. I vyšší číslo přitom odpovídá televizi puštěné na běžnou hlasitost.
Na sklonku října toto stanovisko potvrdil i Nejvyšší soud v Brně, načež se dost možná s mosteckým okruhem můžeme začít loučit. Jakkoli naděje vždy umírá až jako poslední. Nezbývá tedy, než doufat v zázrak, což platí také v případě slavnějšího okruhu v americkém Laguna Seca. Také ten se musí potýkat s „mosteckým syndromem”, tedy bojovat se stížnostmi týkajícími se hluku ze strany těch, kteří se na místo nastěhovali se známostí stavu, jenž na něm dávno panuje. Na druhou stranu, faktické limity jsou jinde - jen v některé dny je přípustná hlučnost maximálně 90 dB, tedy oproti Mostu ohromný rachot. I toto omezení některým komplikuje život.
Do Států se totiž vypravil i Koenigsegg, a to se svou novinkou Sadair's Spear. Švédové si řekli, že když už jsou v Americe, zamíří i na okruh, kde svého času stanovili jeho rekord, než jim ho nedávno vzal Czinger 21C. Jak nicméně říká Christian von Koenigsegg, jediný možný termín připadal na den, kdy platil onen hlukový limit. Proto musel být vůz osazen velmi nápadným tlumičem instalovaným za vůz. To pochopitelně narušilo jeho aerodynamiku, stejně jako odvod výfukových plynů.
Mimo to bylo třeba počítat také s vyšší hmotností, kterou ještě dále zvedalo použití standardních hliníkových kol. Přesto všechno ale Švédové znovu dosáhli rekordu, okruh totiž zdolali za 1 minutu a 24,16 sekundy. Šéf automobilky pak dodává, že zákaznická auta budou ještě rychlejší, neboť každý zájemce sáhnul po karbonových kolech snižujících neodpruženou hmotnost. Jejich auta navíc nehyzdí přídavný tlumič. Otázkou však je, zda některý z nich má schopnosti závodních jezdců.
Koenigsegg stanovil nový rekord okruhu Laguna Seca, a to přesto, že musel supersportovní Sadair's Spear osadit dodatečným tlumičem redukujícím hluk. V Mostě by si švédská stíhačka neškrtla ani s ním, to jsme si jistí... Foto: Koenigsegg
Zdroj: Koenigsegg
