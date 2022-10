Svého času nejrychlejší sedan světa, který dnes koupíte za zlomek původní ceny, ukázal svou rychlost na německé dálnici před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aston Martin

Je to dnes překvapivě přehlížené auto, uvážíme-li, že se vyrábělo ještě nedávno a představovalo jeden z vrcholů automobilismu z hlediska spojení dynamiky a luxusu. Tady si jej můžete připomenout v plné parádě.

V roce 2009 Porsche odhalilo první generace modelu Panamera. Ten značce přihrál spoustu nových zákazníků, kteří byli do té doby „nuceni” cestovat v rychlých limuzínách Audi, BMW či Mercedesu. Tento krok jen popohnal Aston Martin, aby dotáhl do produkčního konce čtyřdveřový Rapide, který byl jako koncept odhalen již v roce 2006. Už v roce 2010 se tedy auto začalo vyrábět a zájem o něj byl zprvu nemalý - značka předpokládala, že bude prodávat alespoň dva tisíce Rapidů ročně.

V roce 2012, tedy pouhé dva roky po zahájení výroby, nicméně Aston Martin přesunul montážní linku z rakouského Štýrského Hradce do domovské Velké Británie, neboť zákazníky si nacházelo stále méně exemplářů. Značka se pokusila zájem o něj povzbudit v roce 2013, kdy na trh přišlo provedení Rapide S. To bylo v podstatě faceliftem, který mimo jiné zvýšil výkon šestilitrového dvanáctiválce z 477 až na 560 koní. Publikum to však již příliš nenadchlo a mnoho parády nenadělala ani pozdější vrcholná AMG verze, která z Rapidu díky maximálce 338 km/h udělala nejrychlejší produkční sedan světa.

Rychlost tedy problémem nebyla, zákazníky ale trápil stísněný prostor na zadních sedadlech, kvůli němuž Rapide fungoval více jako čtyřdvéřové kupé, ne jako rodinný či manažerský vůz. Prodeje tak klesly nebezpečně blízko nule a ještě před rokem 2018 Rapide skončil bez nástupce. To nezní moc pozitivně, Rapide byl v podstatě propadák, vše řečené ale lze vnímat i jako dobrou zprávu. Nezájem publika totiž srazil ceny prodaných exemplářů až absurdně nízko. Zatímco ještě před deseti lety se totiž britské čtyřdvířko prodávalo minimálně za 5 milionů korun, přičemž s příplatky kupující platili sumy až o miliony vyšší, dnes vám na něj stačí peníze, které dáte za lépe vybavenou Škodu Superb. Tedy něco málo přes 1 milion korun. Za to sice dostanete vozy s nájezdem přes 100 tisíc km, nicméně za 1,5 milionu Kč jsou už v prodeji pomalu nejeté exempláře.

Má ovšem při všem zmíněném vůbec smysl o tomto voze uvažovat? Pokud si můžete dovolit plnit nádrž a jste teprve na začátku rodičovství, pak stoprocentně. Stále před sebou máte vůz, který dostal šestilitrový dvanáctiválec s atmosférickým plněním, který je dnes už velmi ohroženým druhem. I s oním výkonem 477 koní přitom Rapide zvládá sprint na stovku za 5,2 sekundy a maximálku 303 km/h, což jsou stále okouzlující hodnoty.

Jak takový kalup vypadá v praxi, vám ukáže video zachycující jízdu vozu po neomezeném úseku německého Autobahnu. Tempa výrazně převyšujícího metu 200 km/h dosahuje Aston Martin poměrně snadno a vysoké rychlosti zvládá s velkým nadhledem, jakkoli v té chvíli je již zvuk dvanáctiválcového motoru poněkud zastíněn aerodynamickým hlukem. Je to nejslabší a dnes i nejlevnější verze, přesto se projevuje sympaticky. Pozdější evoluce pojedou ještě zásadně lépe, přitom nejsou zase o tolik dražší.

Aston Martin Rapide dnes představuje překvapivě levnou cestu, jak se dostat k luxusnímu sedanu s atmosférickým dvanáctiválcem, který zvládá jet i třístovkou. Stroj na videu níže je jedním z těch nejlevnějších dostupných, pozdější evoluce dosahují až 338 km/h - svého času to byly nejrychlejší produkční sedany světa. Foto: Aston Martin

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.