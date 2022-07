Svého času nejrychlejší silniční Ferrari historie ukázalo, jak opakovaně zrychluje k 340 km/h, je to slast pro oči i uši před 3 hodinami | Petr Miler

Některé věci neomrzí zřejmě nikdy. Tohle auto je dnes už 10 let starou historií a byť ani ve své době neaspirovalo na pozici nejrychlejšího vozu světa, stále je pekelně rychlé. A pekelný je také jeho zvukový projev.

Bývaly časy, kdy i Ferrari mohlo pomýšlet na titul nejrychlejšího silničního auta planety. Jenže to bylo v době, kdy „stačilo udělat” vůz jako Ferrari F40 s výkonem okolo 480 koní. Dnes můžete podobně početné stádo relativně levně nadělit upravenému kompaktu od Audi nebo Mercedesu. A ačkoli tím dozajista nestvoříte moderní obdobu F40, naznačuje to cosi o tom, že aktuální špička je úplně jinde.

O titul největšího silničního rychlíka planety se nyní utkávají extrémní stroje od SSC, Hennessey nebo Bugatti, nejrychlejší Ferrari musí zůstat více při zemi. Nejinak tomu bylo v roce 2012, kdy se světu představil model F12 Berlinetta coby nejrychlejší silniční Ferrari historie. Ani to ale neznamená, že by šlo nezajímavý stroj. Platilo to tehdy a platí to i dnes.

S výkonem 740 koní minimálně v případě maximální rychlosti snadno překoná i někdejší F40 a jak budete moci spatřit na přiloženém videu, ani v případě akcelerace na tom určitě není špatně. O snímek se postarali lidé z AutoTopNL a vnímání dynamiky umocňují i trochu drzými pohledy na průjezd vozu vysokou rychlostí zvenku na německé dálnici. Auto se opakovaně dostane až k rychlostem blížícím se 340 km/h. A jak při tom zní, to je kapitola sama pro sebe.

Přesto jedna štiplavá poznámka - všimněte si poklesu otáček po přeřazení na sedmý rychlostní stupeň. Není extrémní, je ale mnohem větší než v případě přeřazení z pětky na šestku a v těchto sférách už by tomu pro dosažení co nejlepší dynamiky mělo být právě naopak. Snímek tak trochu připomene naše někdejší video se zrychlením Toyoty GT 86, která měla ještě o něco více vzdálenou šestku pětce a ve vysokých rychlostech působila velmi nepřesvědčivě. Inu, ani Ferrari se už v roce 2012 nevyhýbalo optimalizaci svého nejrychlejšího auta tak, aby dosahovalo co nejnižší tabulkové spotřeby. Takhle dlouhá sedmička v oblastech maximální rychlosti nedává z hlediska dynamiky žádný smysl, auto by s lepším zpřevodováním bylo ještě citelně rychlejší. Z hlediska provozní efektivity ale dává smysl takto.

Ferrari F12 Berlinetta asi nikdy nezevšední, zvláště ne, když jde pořád o vůz poháněný motorem V12 bez turba. A nejenže skvěle zní, parádně jede i dnešní optikou, jak můžete vidět níže. Ilustrační foto: Ferrari

