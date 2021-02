Svět má asi nové nejlépe zrychlující silniční auto, i když to oficiální parametry neslibují před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Ne, že by to oficiálně bylo pomalé auto, na stovku má zrychlit za 2,5 sekundy, jenže smetánka nejrychlejších strojů se dostává až k dvousekundové metě. Ferrari SF90 Stradale ale v reálu také, dokonce na kluzkém povrchu a s plnou nádrží.

Portoriko má řada lidí zafixované jako exotickou destinaci, již před třemi lety poměrně výrazně poničily hurikány Irma a Maria. A jelikož v té době prakticky většina silnic zmizela z povrchu zemského, asi málokdo by zemi tipoval na autařský ráj. Nicméně už jen fakt, že hromadná doprava na Portoriku prakticky neexistuje a po železnici se převáží pouze náklad, moc jiných možností není. Silniční infrastruktura je tedy pro celou zemi bytostně důležitá, a proto došlo k její rychlé obnově. Dnes tak na následky hurikánů prakticky nenarazíte.

Právě do Portorika vyrazili z nadšenci z DragTimes, neboť tam dostali příležitost usednout za volant plug-in hybridního Ferrari SF90 Stradale. Zemi pak opouštěli v nemalém šoku, protože po prosincovém testu McLarenu 765LT nepředpokládali, že existuje něco rychlejšího s právem nosit registrační značku. Britské kupé totiž zvládlo zrychlit na stovku (respektive na 97 km/h) za 2,6 sekundy a čtvrtmíli pokořilo za 9,88 sekund. Jakkoliv jsou ale tyto časy více než působivé, na Ferrari nestačí.

První disciplínu zvládl italský bolid již za 2,1 sekundy a druhou za 9,33 sekundy. To je něco neskutečného, zvláště s ohledem na vcelku kluzký povrch a plnou palivovou nádrž. Obojí pochopitelně rychlému sprintu nepomáhá, ovšem i tak Ferrari zvládlo bez problémů pokořit pomalu to nejlepší, co McLaren nabízí. A v tuto chvíli ani nevíme o ničem jiném se schválením pro silniční provoz, co by pomohlo pomýšlet na skoro devítisekundový sprint na čtvrtmíli.

Dle oficiálních parametrů má přitom vůz zdolat stovku za 2,5 sekundy. O to se přitom stará nejen čtyřlitrový osmiválec naladěný na 780 koní, ale rovněž trojice elektromotorů. Spolu s nimi a s bateriemi o kapacitě 7,9 kWh pak SF90 Stradale váží 1 570 kilogramů, bez alternativního pohonu by však jeho hmotnost byla o 270 kg nižší. V té chvíli by však kupé postrádalo 220 koní dodávaných elektromotory a hlavně pohon všech kol, bez nichž by nikdy nemohlo pomýšlet na zmíněná čísla.

Ferrari SF90 Stradale disponuje působivou dynamikou, z jeho vzhledu jsou však fanoušci značky poněkud rozpačití. Možná mu to odpustí, až zjistí, že ve skutečnosti ještě rychlejší. Foto: Ferrari

Zdroj: DragTimes@YouTube

