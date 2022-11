Nový nejrychlejší silniční elektromobil světa ukázal, co dovede. Jede vážně rychle, ale jak dlouho? včera | Petr Prokopec

/ Foto: Rimac Automobili

Jakékoli auto schopné pohybovat se rychlostmi překračujícími 400 km/h je hodné úcty, problémem je v tomto případě opět jen využitelnost. Kdyby vás náhodou někde napadlo se vysokou rychlostí opájet, budete nejméně desetkrát déle stát, než pojedete.

Rimacu se často říká chorvatské Bugatti, nyní si ale relativně mladá automobilka takové označení opravdu zaslouží. A nikoli proto, že se loni právě se značkou z Molsheimu spojila. Důvodem je její druhý model Nevera, který se na testovací dráze v německém Papenburgu rozjel na 412 km/h. Testovací jezdec Rimacu Miro Zrnčević tím stanovil nový rekord pro elektrické automobily. Působivé přitom je, že Chorvaté dané mety dosáhli se zcela produkční verzí, která doznala pouze jediné úpravy.

Pokud v tuto chvíli tipujete instalaci ochranné klece, jste kupodivu vedle jak ta jedle. Rimac totiž pouze deaktivoval omezovač, který standardně zasahuje při 352 km/h. Značka přitom dodává, že jím vůz disponuje pouze kvůli ochraně pneumatik, spíše bychom ale řekli, že jím disponuje kvůli ochraně elektrické soustavy před delším zatěžováním jízdou vyšší rychlostí. Zákazníci si nicméně budou moci užít i jízdu čtyřstovkou, a to na speciálních akcích, které Chorvaté připravují. Na nich přitom bude připraven podpůrný tým, stejně jako dojde k zajištění veškeré bezpečnosti.

Nevera jinak při rekordní jízdě byla osazena pneumatikami Michelin Cup 2R, jenž jsou standardním obutím. Došlo nicméně na kontrolu specialistou francouzského gigantu. Zvolen pak byl jízdní režim Top Speed, přičemž Zrnčević v tomto módu dosáhl rychlosti 250 km/h již při výjezdu ze zatáčky testovacího oválu. Ten je přitom znám svými dvěma rovinkami, z nichž každá měří 4 kilometry. Akurátnost měření pak zajistilo zařízení Racelogic V-Box.

Jakkoli lze nicméně počinu Rimacu zatleskat, dost by nás zajímal ještě jeden údaj, kterým se Chorvaté nepochlubili - spotřeba elektrické energie a teoretický dojezd na jedno dobití. Můžeme ale sáhnout aspoň po přibližném výpočtu, neboť spotřeba podobného Bugatti Chiron, které zvládá dokonce 420 km/h (s omezovačem), totiž známa je - francouzská luxusní bestie si při tomto tempu řekne o 158,7 litrů benzinu na 100 kilometrů. Kdybychom počítali se stejnou spotřebou energie u Revery, znamenalo by to (jako ekvivalent jednoho litru benzinu použijeme 3 kWh elektrické energie při očekávání 35% účinností spalovacího a 100% účinnosti elektrického motoru, je to tedy k elektrickým autům velmi optimistický ekvivalent), že Nevera bude spotřebovávat 476 kWh na 100 km. Je to pochopitelně jen odhad, mílové kroky od reality ale daleko nebude.

To je samo o sobě zajímavé, vůz nicméně dostal pouze 120kilowatthodinový paket baterií. Na základě tohoto výpočtu by tedy Rimac při plném tempu ujel pouze 25 kilometrů, a to je třeba dodat, že jde o ryzí teorii, elektrická soustava nebude s to dodávat nezbytný výkon po celou dobu jízdy maximální rychlostí. Chiron na jedno natankování zvládá 63 kilometrů, takže je to málo a hodně málo, rozdíl je ale v tom, že zatímco s Chironem lze za pár minut tankování jet dál, s Neverou budete zaručeně déle stát, než pojedete. I kdybyste náhodou každých 25 km narazili na dobíječky schopné pracovat s až 500 kW výkonu, budete 36 minut stát a 3 minuty a 40 sekund pojedete. To je panečku revoluce...

Nevera zvládla 412 km/h a je tak nejrychlejším produkčním elektromobilem. Chorvaté bohužel nezveřejnili spotřebu energie při plném tempu - náhoda to nebude. Foto: Rimac Automobili

Zdroj: Rimac

