Sylvester Stallone si koupil nové auto v pozoruhodné specifikaci, dal vale nadutým SUV | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet Buick GMC Cadillac Murfreesboro

Uvážíme-li jeho věk, je to skutečně odvážná volba. Takoví lidé obvykle hledají klid a pohodu luxusních aut, jenže takového se Stallone loni zbavil. Teď si koupil nový Chevrolet Corvette.

Většina lidí jej bude znát jako Rockyho, Ramba a další filmové bijce, jenže tyhle filmové ságy nezačaly zrovna včera. Sylvesteru Stallonovi je teď už 74 let a třebaže se udržuje v kondici v souladu se svým heslem „push until you can push no more” (volně česky řekněme „jděte do toho naplno, dokud alespoň trochu můžete”), člověk by hádal, že bude chtít jezdit autem odpovídajícím jeho věku a postavení. Jenže on nechce.

Zajímavé je, že v předchozích letech si přesně takové auto nechal postavit - hyperluxusní SUV na míru ale loni prodal s tím, že než bylo dokončeno, zjistil, že ho vlastně nechce. Co tedy chce? Sporťák. Ano, v 74 letech si koupil auto, do kterého by se leckdo měl problémy naskládat i v o 20 let nižším věku. Sly je na tom zjevně jinak a sáhl po nové Corvette C8 ve vskutku pozoruhodné azurové specifikaci.

Svou volbou potvrdil, že tohle auto dnes kupují bohatí lidé, i když je na jejich poměry vlastně levné. Bohatý je nepochybně i Stallone, čerstvě za 110 milionů dolarů (asi 2,4 miliardy Kč) prodal svůj dům v Kalifornii a přestěhoval se na Floridu. Právě tam mu bylo dodáno jeho nové auto a byť nepochybujeme o tom, že není jeho jediné, podle svých slov s ním plánuje po floridských silnicích pravidelně jezdit. Jak jinak než se střechou dole.

Dodejme, že Corvette C8 dnes vůbec není snadné koupit. Aut je málo, pro hvězdu Stallonova formátu se ale kousek nepochybně vždy najde. Dodala mu jej firma až docela dalekého Tennessee, která se tím pochopitelně neváhala pochlubit a říci, že je poctěna, že má takového zákazníka. Auto mu přivezl sám majitel společnosti s manželkou a jak můžete vidět na fotkách níže zveřejněných právě prodejcem, mohla to být docela zábava. Tak či onak, klobouk dolů, v 74 letech bychom chtěli aspoň slušně chodit, natož pak jezdit s novou Corvette...

Sylvester Stallonve si skutečně koupil novou Corvette poté, co zjistil, že opulentní SUV na míru není nic pro něj. Slušný posun v uvažování, v 74 letech rozhodně. Foto: Chevrolet Buick GMC Cadillac Murfreesboro

Zdroj: Chevrolet Buick GMC Cadillac Murfreesboro

Petr Miler