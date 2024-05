Syn íránského emigranta napodobil Radima Passera, Bugatti roztáhl v běžném provozu až na 413 km/h před 6 hodinami | Petr Miler

Foto: Bugatti

Uvážíme-li, s jakými nepříjemnostmi byl v reakci na promyšlený pokus konfrontován český miliardář, jsme docela zvědavi, čeho se dočká tento Němec íránského původu poté, co se s Bugatti na Autobahnu na víc jak 400 km/h prostě rozjel za příhodných podmínek.

Jsme přesvědčeni, že v lidech je od útlého věku nesmyslně budována jakási fobie z vysoké rychlosti jízdy autem. Přitom doslova za humny, v Německu, může každý na vlastní kůži poznat, že ani jízda davů rychlostmi, za které vás u nás čeká okamžitý zákaz řízení na půl roku a komplikovaná procedura vrácení řidičského oprávnění, neznamená vůbec nic problematického. Na naprosté většině tamních Autobahnů můžete legálně jezdit jakoukoli rychlostí dle vlastní volby a žádná krvavá jatka se tam nekonají.

Německé dálnice jsou naopak statisticky jedny z těch vůbec nejbezpečnějších na světě, pokud jde o počet tragických nehod vzhledem ke kilometrovému výkonu, který obslouží. Kdo tváří v tvář těmto faktům může s vážnou tváří omílat fráze typu „rychlost zabíjí”? Jednoduše to tak není, zjevně ne - zabíjí nekompetentnost, nepozornost, nedbalost, cokoli z toho ranku, sama rychlost je jen jednou proměnou z mnoha, která očividně nemusí mít na bezpečnost provozu zásadní vliv.

Je pak bláhové tvrdit, že když už je rychlost neomezená, existuje jen nějaká hranice, do které je rychlé ježdění v pořádku. I to je nesmysl, je to znovu velmi individuální záležitost a co je pro určité auto, určité podmínky nebo určitého řidiče rychlost zcela nevhodná, může být pro jiného velmi bezproblémová. Nikdy jsme tedy nepochopili, když Němci skoro začali trestně stíhat Radima Passera za jízdu 417 km/h v jeho Bugatti, kterou uskutečnil po velmi důkladné přípravě během velmi brzkého nedělního rána v téměř nulovém provozu na jednom z nejpřehlednějších úseků Autobahnu. Jsou totiž tací, kteří to samé dělají mnohem „nedbaleji”.

Neříkáme, že je to problematické, prakticky to samé ale nyní předvedl Omid Mouazzen. Syn íránského emigranta, úspěšného byznysmena zejména se strojní technikou, který se sám zabývá obchodem s auty, vzal znovu Bugatti Chiron a v neděli v 6:30 ráno jej na podobném úseku Autobahnu rozjel na 413 km/h. Je to opět zajímavá podívaná a opět se nezdá, že by to s tímto autem a za daných podmínek bylo nebezpečné, zatím to ale nevypadá, že by kvůli tomu Mouazzena někdo popotahoval. Že by se Němci poučili? Anebo jim víc vadilo, že Passer je Čech, kdežto Mouazzen je Němec, třebaže ne rodilý? Buď jak buď, podívejte se na jeho jízdu sami - znovu ukazuje především to, s jakým nadhledem a lehkostí Bugatti až tak extrémní rychlosti zvládá.

Bugatti Chiron bylo vyvinuto s tím, aby zvládalo cestování extrémními rychlostmi. Tak proč by se měl někdo podivovat nad tím, že jej odpovědný člověk pro takový účel využije? Foto: Bugatti

Zdroj: Omid Mouazzen@YouTube

