Také Fernando Alonso má zjevně moderních aut plné zuby, tohle si teď koupil i na ježdění po Monaku
Petr ProkopecJeho ef-jednička za moc nestojí a soukromá sbírka aut plná více či méně moderních supersportů ho zjevně také neuspokojuje. Sáhnul tak po jednom z nejvyspělejších sporťáků 90. let. A nemá problém s ním vyrazit ani do ulic Monaka.
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Také Fernando Alonso má zjevně moderních aut plné zuby, tohle si teď koupil i na ježdění po Monaku
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Jeho ef-jednička za moc nestojí a soukromá sbírka aut plná více či méně moderních supersportů ho zjevně také neuspokojuje. Sáhnul tak po jednom z nejvyspělejších sporťáků 90. let. A nemá problém s ním vyrazit ani do ulic Monaka.
Když Fernando Alonso v roce 2023 přestoupil k Astonu Martin, zdálo se, že narazil na zlatou žílu. Pro britskou stáj Španěl tehdy dokázal získat 206 bodů, pročež on i tým skončili v šampionátech na čtvrté příčce. O rok později však už bylo zjevné, že Aston Martin začíná ztrácet formu - Alonso totiž za jeho volantem již nedosáhl na jediné pódium, natož aby se rval o vítězství. Ve světle dalších let ovšem i 70 bodů nakonec bylo dobrým výsledkem, neboť loni Španěl získal už jen 56 bodů a letos má na kontě jeden jediný.
V práci se tedy Alonso trápí, a to přesto, že letošní monopost AMR26 je prvním, na jehož designu už pracoval Adrian Newey. Španěl se tak zjevně rozhodl, že si vše vykompenzuje v soukromém životě. Rozšiřovat tak začal svou již tak působivou sbírku aut. A zatímco nedávno do ní přibylo Pagani Zonda Verde Diamante, tentokrát došlo na koupi Bugatti. Alonso nicméně nesáhnul po některém z novějších modelů Veyron nebo Chiron, místo toho zvolil dnes skoro archaické EB110. Jenže tohle auto bylo tak avantgardní, že ani dnes nepůsobí marně.
Také tento vůz má podobně jako jeho sourozenci čtyři turbodmychadla, jakkoli je doprovází dvanáctiválcový a nikoli šestnáctiválcový motor. Výkon pak sice činí „pouze“ 560 koní, jejich přenos na všechna čtyři kola ovšem dostal šestistupňový manuál a hmotnost vozu se pohybuje okolo 1,5 tuny podle verze. Veyron i Chiron jsou oproti tomu k mání pouze s dvouspojkovým automatem a váží kolem 2 tuny, panu řidiči, jakým Alonso je, tak logicky víc říká EB110. To jeho se přitom dočkalo vínového laku Rosso Scuro, který je u tohoto modelu velmi neobvyklý.
V této barvě mělo vzniknout jen 6 aut, pročež by Alonsa EB110 mohlo přijít i na více než 100 milionů korun, a to přesto, že jde o provedení GT a nikoli výkonnější, lehčí a vzácnější variantu SS. Na druhou stranu je však jisté, že i když Španěl navýší počet kilometrů, při prodeji bude moci inkasovat vyšší sumu. Jakkoli se mu v F1 už moc nedaří, stále je jezdeckou legendou, jíž pomalu jen stačí, aby otiskla pozadí do sedačky, a už má vyděláno. Budiž mu přáno, budiž mu přáno...
Bugatti EB110 v barvě Rosso Scura není zrovna obvyklé, existovat by mělo méně kusů, než má Alonso prstů na rukou. Je tak prakticky jisté, že až dvanáctiválcový supersport bude prodávat, něco na něm vydělá. Foto: Bugatti
Zdroj: Restricted9@Youtube
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