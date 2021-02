Takhle to vypadá, když se kolem vás po okresce prožene Bugatti v 373 km/h před 8 hodinami | Petr Miler

Silnice byla pochopitelně uzavřená pro ostatní provoz a i díky tomu se nám naskýtá pohled, který bude těžké kdykoli zažít na vlastní kůži. Nakonec i zprostředkovaně ježí chlupy na těle.

Kolik jste kdy nejrychleji jeli autem? Na 200 km/h dnes nepotřebujete nic až tak mimořádného a na německé dálnici si to legálně můžete střihnout kousek za českými hranicemi. Na obvykle elektronicky omezených 250 km/h v posledních letech také dosáhne spousta aut, na 300 km/h to ale pořád chce něco mimořádného. A cokoli víc je přes fakt, že nejrychlejší auto planety bude brzy atakovat metu 500 km/h, velkou exotikou.

To se ale bavíme o rychlostech zažívaných uvnitř auta, které navzdory své „číselné děsivosti” obvykle moc děsivé nebývají. Stačí mít vhodný vůz a pohybovat s ním na vhodném místě a ani výše zmíněná čísla moc strachu nenaženou. Osobně jsem - na sedadle spolujezdce - zažil jízdu nejvíce v asi 370 km/h v upraveném německém sporťáku a nebýt pohledu na měřič rychlosti, od 270 km/h by to člověk na široké dálnici ani nerozeznal. Jinou věcí je ale vidět něco takového zvenčí, a to zvlášť na silnici velmi úzké.

Právě takovou situaci zachycuje video níže. Vidíme na ní opravdu extrémní průjezd na okresní silnici, po níž se v tu dobu má Bugatti Chiron pohybovat rychlostí 373 km/h. Není asi nic, čím by bylo možné tuto rychlost ověřit, že jede ale zcela mimořádně rychle, je bez diskuze. Znovu z vlastní praxe musím říci, že jsem zažil pár extra rychlých průjezdů aut na letišti a nic z toho se zdaleka neblížilo tomu, co zachycuje tento snímek. Vypadá to spíše jako součást cestování časem - jednou mrknete a o všechno přijdete.

Nabízí se samozřejmě otázka, jak tyto záběry vznikly. Byly pořízeny na uzavřené portugalské okresce, a podle nás proto nejsou nové a datují se až do dob prvních testů Chironu, při nichž se právě na uzavřených okreskách proháněli novináři rychlostmi okolo 350 km/h. Toto je ale nedávno zveřejněný pohled za zákulisí a skutečně stojí za to, něco takového běžně nelze spatřit - jde o mimořádný vůz zachycený ve zcela mimořádné situaci.

Velmi pravděpodobně na stejných silnicích jako svého času tyto oficiální fotky nového Chironu byly pořízeny záběry s jeho extrémně rychlým průjezdem níže. Je to vážně jako z dokumentu o cestování časem. Foto: Bugatti

