Takhle vypadá škrábanec za miliony korun, už slyšet ho vznikat trhá srdce

Může se stát, že někdy s autem o něco „škrtnete”. Je to nemilé, ale přes veškerou snahu se to prostě může stát. Pokud je ale oním autem Bugatti Chiron a poškozený díl pořádně „ohoblujete”, škoda může jít i do milionů.

Pokud jste se někdy věnovali tuningu běžných aut či dokonce vlastníte nějaký ten supersport, nejspíše nemusíme dlouze mluvit o útrapách spojených s jejich nízkými podvozky a ještě níže spuštěnými spoilery. Stačí trocha nepozornosti a rázem je na světě škoda za několik tisíc korun. Tedy za předpokladu, že jde o onen tuning. V případě exkluzivních supersportů totiž může jít dokonce o miliony.

Nevěříte? Stačí jeden konkrétní příklad z minulosti, kdy bylo v Česku poprvé prezentováno Ferrari Enzo. Místní prodejce pro tuto příležitost zvolil poměrně nevhodný okruh v Sosnové, kde došlo k nevyhnutelnému - tedy k výraznějšímu sešlápnutí plynu, výletu mimo trať a poškození předního nárazníku a čelního podvozkového panelu. Ač na první pohled nehoda nevypadala vážně, oprava vyšla na 1,8 milionu korun.

Proč tuhle událost připomínáme? Stačí si pustit jedno ze dvou videí níže a rázem vše pochopíte. Na nich uvidíte - a také uslyšíte - utrpení Steva Hamiltona, známého amerického distributora kol a pneumatik, který dal dohromady tzv. The Hamilton Collection. So jeho sbírky patří i Bugatti Chiron, které záhy okusilo to, jak málo nerovný povrch stačí k tomu, aby vůz utrpěl značnou škodu.

Je třeba říci, ze řidič s vozem nijak „nemachroval“, v podstatě jen opatrně zamířil ze silnice na soukromý pozemek přes bránu, která je postavená na cestě s menším zlomem, na němž je umístěna kolejnice oné brány. Možná bylo od řidiče naivní to vůbec zkoušet, sklon cesty ale opravdu nepůsobí dramaticky. I to ovšem stačilo k tomu, aby se zpod pravého prahu ozval zvuk, který bude mnohým trhat uši. Na kolejnici zbydou jen kusy barvy a karbonového prachu.

Řadu lidí by následek takového karambolu snadno zruinoval. Však si vzpomeňte, co stojí různé věci na Chiron - podobný karbonový díl, který je třeba nalakovat a vyměnit... To bude snadno za milion až dva. Jistě není třeba dodávat, že pokud má někdo na pořízení Bugatti Chiron, bude mít snadno na jakoukoli opravu. To ale neznamená, že ho to nebude bolet, nám stačí už celou událost jen slyšet.

Podobně zbarvené Bugatti Chiron Steva Hamiltona už není ve stavu 1A, velmi nízký podvozek ztratil kus svého lesku po kontaktu s kolejnicí vjezdové brány na soukromý pozemek. Zvuk jeho devastace trhá uši, však se o tom přesvědčte níže. Ilustrační foto: Bugatti

