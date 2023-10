Taxík bez řidiče při testech v provozu doslova přejel ženu, je to další zářez do dlouhé pažby nepříjemností před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Cruise

Popravdě řečeno nechápeme, jak je možné, že tato zřetelně nedoladěná a dokola chybující technologie může být testována bez přímého lidského dohledu v běžném provozu. K primárnímu sražení chodkyně došlo při jiné nehodě, taxík Cruise ji ale skutečně doslova přejel.

Když se lidově řekne, že někdo někoho na silnici „přejel”, obvykle tím není myšleno, že by po něm fakticky jezdil. Je to jakýsi anti-eufemismus, označení prakticky jakéhokoli karambolu s chodcem, který obvykle značí sražení či prostě náraz auta do něj. Dnes ale bude řeč o skutečném přejetí a hezký příběh to vážně není, zvlášť vzhledem k nastalým okolnostem.

Přihodil se totiž taxíku bez řidiče od firmy Cruise, které brázdí ulice San Francisca už roky. Za tu dobu si pro svá opakovaná selhání vybudovaly velmi problematickou image, kterou nyní dál zhoršují novými selháními v Austinu. Dosud ale tyto vozy škodily obvykle jen tak, že blokovaly provoz svou bezradností, tentokrát se jeden z nich dostal do o poznání nepříjemnější pozice.

Včera byla totiž v San Franciscu sražena žena, která přecházela ulici. Prvotní náraz se odehrál mezi autem řízeným člověkem a dotyčnou. A zatím nevíme, kdo za něj nese odpovědnost. Ve vedlejším pruhu za účastníkem této nehody ale jel robotaxík Cruise, který sraženou ženu doslova přejel. Najel na ni, přejel ji předními koly a nakonec zůstal stát v momentě, kdy se zasekla o zadní nápravu.

Podle očitých svědků došlo k oběma nehodám v půl desáté večeř na křižovatce ulic Market a Fifth poté, co se na semaforu rozsvítila zelená, takže žena nejspíše přecházela silnici v momentě, kdy neměla. Zbytek už znáte, tedy krom toho, že přes hrůzostrašně působící průběh událostí žena přežila a s „mnohočetnými traumatickými zraněními“ byla převezena do nemocnice. Díky bohu aspoň za to.

Je tedy zjevné, že nehoda nebyla primárně vinou robotaxíku, ale jako vždy se musíme ptát: Stala by se, kdyby auto řídil někdo s větším rozhledem? Skončila by žena až takto špatně? Musela by pod autem trávit dlouhé desítky minut, než ji vysvobodili hasiči? To zatím neumíme říci, ale už soudě podle toho, jak zřídka se takové incidenty vídají, jsme k pozitivním odpovědím skeptičtí. Člověk má intuici a pochopí, že když silnici přechází žena a míří k ní auto, jehož řidič na ni zjevně nereaguje, může to skončit odhozením chodce pod jeho kola a přijme preventivní opatření. Tady se nic takového nestalo, žena byla přejeta jako objekt na silnici, kterému se nedalo vyhnout ani před ním zabrzdit. Až další šetření ukáže, kdy a na základě čeho robotaxík zastavil, navíc se ženou v této pozici.

Bez ohledu na závěry musíme dodat, že jsme už mnohokrát varovali, že nebude zase tak těžké vyvinout podobné systémy do pozice, kdy legálně budou téměř vždy při nehodách z obliga. Ale je to celá skutečnost? Mohl jsem v životě asi tisíckrát nabourat a být pokaždé z obliga, neboť jsem v krizových situacích způsobených jinými předjímal jejich chyby nebo napravil jejich selhání. Kdybych to neudělal, byl bych pořád de iure skvělý řidič, ale de facto? Autonomní systémy mají přesně takový problém a i tato nehoda na něj nakonec může poukazovat. Snad to dotyčná přežije bez dlouhodobých následků, přejeme ji brzké uzdravení.

Autonomní taxík Cruise má za sebou první, skoro tragickou nehodu. Primárně na vině nebyl, ale nedalo se v nastalé situaci udělat víc? Foto: Cruise

Here is an eyewitness video of the woman stuck under the Cruise being recused.



Warning: Slightly graphic pic.twitter.com/B1iFZek5Ze — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) October 3, 2023

Zdroj: San Francisco Chronicle

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.