Technika legendární 911 GT3 se postarala o ještě rychlejší auto poté, co Porsche svolilo k jejímu použití v jiném modelu

Porsche dlouho odmítalo „pustit” techniku vrcholných verzí modelu 911 menšímu a levnějšímu Caymanu v obavách, že by ji s jinou koncepcí dokázal využít lépe. Zjevně oprávněně.

Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž, říká se. Platí to bezezbytku také v případě Porsche, které se rozhodlo svým čtyřlitrovým atmosféricky plněným motorem osadit po několika verzích modelu 911 také některé verzi menší 718. A tak dnes s legendární 911 GT3 sdílí techniku typ 718 Cayman GT4 RS. Pod kapotou prvního zmíněného vozu plochý šestiválec produkuje vyšší výkon (510 versus 500 koní) i točivý moment (470 versus 450 Nm), na druhé straně však ten druhý váží 1 415 kg, tedy o 20 kilo méně. Zmíněná jednotka je pak vždy spojena se zadními koly, nicméně zatímco Cayman má k dispozici jen automat PDK, 911 je možné osadit i manuálem.

Do srovnání Carwow ovšem dorazily pouze verze se dvěma pedály a pádly pod volantem. Souboj je tak férovější záležitostí, neboť s automatem je spojena jak vyšší hmotnost, tak rychlejší řazení. V případě většího vozu vás nicméně tato kombinace vyjde na 5 278 020 Kč, zatímco ten menší s motorem uprostřed a nikoliv až za zadní nápravou je k dispozici od 4 285 245 Kč. Automobilka pak udává, že stovku zvládnou oba stejně rychle, tedy za 3,4 sekundy.

V reálu je to nicméně Cayman, kdo se může pochlubit lepší akcelerací. V závodě na čtvrtmíli s pevným startem totiž menší model zvítězil ve dvou rozjížďkách ze tří, přičemž dosáhl času 11,3 sekundy, zatímco 911 je o dvě desetiny pomalejší. Většímu kupé pak nepomohlo zlepšit kredit ani pružné zrychlení, pochlubit se ovšem může kratší brzdnou dráhou. Což s ohledem na vhodnější rozložení hmotnosti koncepce vozu pro tuto disciplínu není překvapivé.

Právě efektivnější brzdění pak může být důvodem, proč Cayman vítězí nad svým příbuzným jen v přímém směru. V komplexnějších disciplínách je to 911, kdo vládne, jak alespoň dokazují časy z Nordschleife. Takřka jednadvacetikilometrový okruh totiž menší vůz zvládl za 7 minut a 4,5 sekundy, zatímco ten větší se těsně dostal pod sedmiminutovou bariéru (6:59,9). Daný rozdíl je nicméně poměrně malý a znovu ukazuje, jak jsou si obě auta dynamicky blízko.

Zmínit lze už jen to, že 911 GT3 má na kontě ještě o chlup vyšší maximálku (318 versus 315 km/h), po stránce praktické si ale již oba vozy nemají co vyčítat. Cayman totiž dostal do vínku dva zavazadelníky díky své koncepci, zatímco 911 ten druhý získalo eliminací zadních sedadel. Pokud po nich ovšem toužíte, existuje pár firem, které se na danou konverzi specializují. Smysl přitom tento krok dává hlavně u civilnější varianty GT3 Touring.

V souboji Carwow 911 GT3 překvapivě prohrála...



...s „juniorským" Caymanem GT4 RS osazeným tímtéž motorem. Možná proto léta Porsche nechtělo dopřát Caymanu totožnou techniku jako 911.

