Techniky Lamborghini nachytali, jak se šťourají v autě konkurenčního Ferrari, důvod je jasný

Tyhle automobilky jsou příliš hrdé na to, aby otevřeně přiznaly, že jedna kopíruje řešení druhé, ale evidentně se to děje. Nástupci současných sporťáků Lamborghini už totiž nebudou k mání s ryze spalovacími jednotkami a Ferrari je s vývojem na tomto poli dál.

Stávající modely Lamborghini jsou těmi vůbec posledními, u nichž pohon dostala na starosti čistě benzinová jednotka. Italové už potvrdili, že u nástupců sáhnou po elektrifikaci, nakonec za to ale můžeme být vděční. Nepůjde o elektromobily, ale o hybridy a díky tomu zůstanou na palubě i dvanáctiválcový motory. S tím se nadále počítá u vlajkové lodi, zbytek portfolia ale nejspíše vyfasuje už jen hybridizované osmiválce a šestiválce. Znamená to tedy, že s atmosférickým desetiválcem je nejspíše amen.

Lamborghini může při vývoji počítat s pomocí chorvatského Rimacu, který je do už jisté míry součástí koncernu VW, zrovna hybridy ale nejsou jeho doménou. Italové tak neponechávají nic náhodě a při vývoji používají u konkurenční auta. V tomto kontextu by nemuselo překvapit, že si značka na hranií pořídila Ferrari SF90 Stradale. To disponuje uprostřed uloženým přeplňovaným osmiválcem, kterému společnost dělají hned tři elektromotory. Jeden je přitom součástí převodovky, zatímco zbývající dva roztáčí přední kola.

Není jasné, zda Lamborghini přijde s podobnou koncepcí, ale ani bychom se tomu nedivili. Značka totiž již krok tímto směrem učinila, a to v případě svého hybridního modelu Sián FKP 37. V jeho případě totiž elektromotor byl taktéž součástí převodovky. Automobilka jej nicméně nedoplnila lithium-iontovými bateriemi, nýbrž superkondenzátorem. Došlo tak sice na vylepšení jízdní dynamiky, nicméně čistě elektrický režim vůz nabídnout nedokáže, na to má kondenzátor moc malou kapacitu.

S ohledem na směřování současného světa je nicméně jisté, že bezemisní jízda bude u vozů ze Sant'Agata Bolognese povinností. Superkondenzátory tak mají být ze hry, místo toho má být uplatněna klasická plug-in hybridní technologie. Tedy přesně to ústrojí, jaké Ferrari používá. SF90 nicméně nebude laťkou jen v rámci elektrodojezdu, nýbrž také v rámci dynamiky. Stovku totiž zvládá za 2,5 sekundy, zatímco Sián je o tři desetiny pomalejší.

