Tento VW vypadá jako staré, nudné MPV, na sprintech ale kazí zábavu skoro všem

MPV jsou neatraktivní auta pro otroky rodin bez životní perspektivy, řekl kdysi jeden slavný britský novinář. Tohle tak nepochybně vypadá, ale není jím, pod kapotou má pořádné překvapení.

MPV už pěkných pár let nepatří mezi zrovna vyhledávané zboží a třebaže jim kdysi byla věštěna zářná budoucnost, dnes jsou druhem na vymření. Problémem není jejich praktičnost, ta plní všechny myslitelné potřeby, ale image. A tak zatímco za volantem prakticky jakéhokoliv SUV působíte jako člověk žijící aktivním stylem, v případě MPV budete spíše za rezignovaného otce, který veškeré řidičské potěšení vyměnil za užitný prostor. Co je ale za určité situace nevýhodou, může být za jiné výhodou.

Díky tomuto dojmu máte v MPV neskutečnou příležitost každého překvapit tím, jak váš vůz jede. Právě toho chtěl docílit majitel Volkswagenu Sharan první generace, který již z továrny dostal známý motor VR6. Tedy 2,8litrový šestiválec, jenž do roku 2000 produkovat 174 a poté do roku 2004 dokonce 204 koní. To na MPV nejsou špatná čísla, nicméně s ohledem na vyšší hmotnost a horší aerodynamiku nevedou k vyloženě působivé dynamice. První zmíněné provedení totiž stovku zvládlo až za 11,8 sekundy, druhé pak za 9,9 sekundy. Nejvyšší rychlost se pak v obou případech pohybovala okolo 200 km/h.

Dotyčný ovšem tovární parametry vzal pouze jako odrazový můstek a pohonnou jednotku s pomocí přeplňování vyladil na neskutečných 700 koní. Z Volkswagenu Sharan se tak rázem stal trhač asfaltu který přitom pořád nevypadá, že by něco takového svedl. Interiér si zachoval veškerou praktičnost a z vnějšku auto prozradí snad jen kol s pneumatikami. A střílející výfuk šlehající plameny, to když si majitel začne s pedálem plynu hrát více, než by bylo u MPV zdrávo.

V této konfiguraci Sharan nastoupil do souboje s podobně upraveným Volkswagenem Golf, který sice disponuje lepší aerodynamikou i nižší hmotností, ovšem zároveň také „pouze“ 510 koňmi. A jakkoliv měl hatchback lepší start, v cíli nakonec tahal za kratší konec provazu. Po půl míli se totiž rozjel na 238,41 km/h, zatímco MPV bylo naměřeno 240,32 km/h. Právem se tak od diváků dočkalo aplausu, už sám pohled na Sharan jedoucí takovou rychlostí je fascinující věc.

