Tento majitel si své Bugatti schopné udělat 500 km/h za 20 sekund naspecifikoval tak, aby ladilo s jeho soukromým tryskáčem

Petr MilerTomu se říká problémy prvního světa. Pokud jste tedy zrovna včera přemýšleli, jak vyjdete se svou poslední výplatou, může vás hřát u srdce, že někteří mají dost prostoru na to, aby si sladili svou okruhovou hračku s vlastním tryskáčem od Gulfstreamu. No není to milé?
před 2 hodinami | Petr Miler
Tomu se říká problémy prvního světa. Pokud jste tedy zrovna včera přemýšleli, jak vyjdete se svou poslední výplatou, může vás hřát u srdce, že někteří mají dost prostoru na to, aby si sladili svou okruhovou hračku s vlastním tryskáčem od Gulfstreamu. No není to milé?
Když se vám daří, koupíte si nové auto. Když se vám hodně daří, koupíte si drahé auto, třeba BMW nebo Mercedes. Když se vám daří opravdu skvěle, pořídíte si superauto, třeba jedno z Ferrari. Když se vám daří třeba jako Richardu Chladovi, koupíte si Bugatti nebo dvě. A když se vám daří ještě lépe než jemu... Pak vám francouzská automobilka dovolí koupit si od ní jeden ze 40 modelů Bolide, které už všechny mají svého majitele.
Musíte na tom být ale ještě o fous lépe, abyste si nejenže koupili Bolide proslulý svou extrémní dynamikou, ale ještě sedli do svého soukromého letadla a zaletěli si přes oceán do Molsheimu, abyste si tam svou novou okruhovou hračku naspecifikovali tak, aby ladila právě s vaším tryskáčem, v tomto případě Gulfstreamem G550. Přesně to, jak chápeme, udělal Bret Curtis, americký byznysmen a závodník, který zbohatl na obchodu s ocelí. Nyní si užívá svých hraček a s Bolidem už předvedl, co umí, když s ním na okruhu COTA v Texasu dosahoval prosinci na mokrém povrchu dokonce vyšších rychlostí než dosavadní ef-jedničky...
Nyní ve spolupráci s Bugatti Beverly Hills, které mu dodávku auta zajistilo, zvěčnil obě stíhačky vedle sebe. Obě mají pro Bugatti dost typické černo-modré lakování, ve kterém modrý odstín vzdává hold francouzské závodní modré. Tohle zbarvení má kořeny už v automobilovém dávnověku, kdy národní závodní systém přisuzoval nejen Francii modrou, ale třeba Spojenému království zelenou a Itálii červenou barvu. Proč jsou Ferrari, Astony nebo právě Bugatti do dnešních dnů s oblibou lakovány tak, jak jsou, už si domyslíte.
Dodat tu moc není co, Bolide, který v základu vyšel každého z kupců na bláznivé 4 miliony Eur (97 milionů Kč) a jeho provozní náklady jsou ještě šílenější, disponuje výkonem až 1 825 koní při provozu na závodní palivo s oktanovým číslem 110. A s hmotností okolo 1 450 kg jede podle toho. Pořád je to ale levný špás vedle Gulfstreamu G550, který jako nový vyjde na 62 milionů dolarů, tedy asi 1,3 miliardy Kč. To se pak člověk nediví ani tomu, že někdo utratí 100 milionů za auto a nějaké drobné přidá za speciální barevné provedení, že? Najednou to nejsou zase tak velké peníze...
Tohle je dvojka k pohledání, co říkáte? Foto: Bugatti Beverly Hills, tiskové materiály
Zdroj: Bugatti Beverly Hills
