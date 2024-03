Tento stroj vypadá jako přívěs za Cybertruck, je to ale spása pro Česko. Sám hledá a opravuje díry v silnicích před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hertfordshire City Council, CC0 Public Domain

Vypadá také trochu jako služební náčiní ministerstva války, čehož jsou si autoři jistě vědomi, neboť mu říkají podobně jako bohu války. Je to ale mírumilovný, snad bychom i řekli mír mezi silničáři a řidiči potenciálně vytvářející stroj.

Chladné dny to v níže položených oblastech naší země mají dneškem pravděpodobně na delší čas spočítané, řidiči si je ale na silnicích budou připomínat ještě nějaký ten pátek. Ne snad, že bychom za sebou měli nějakou tuhou zimu, pár větších výkyvů počasí se ale zejména na zanedbávaných silnicích postaralo o klasický neblahý následek - devastaci povrchu cest až za hranici přijatelnosti kýmkoli, kdo trochu soucítí se svým autem.

Většina z nich dříve nebo později zmizí, dost často se to ale stane až v momentu, kdy si tam pár řidičů zničí kola za desetitisíce. To pak i někomu ze správy silnic dojde, že bude lepší díru za 500 Kč opravit... Jistě, silnic je mnoho, možnosti péče o ně nejsou neomezené, zejména infrastruktura nižších úrovní je dlouhodobě přehlížená a ad hoc řešení budou zralá za pár měsíců na další „perestrojku”. Vypadá to jako nekonečný bludný kruh, ale vývoj techniky kráčí vpřed i na tomto poli a dává naději, že jednou bude líp.

Už jsme viděli pár strojů, které dokážou výmoly a jiná poškození silnic opravovat relativně efektivněji, ten na fotkách níže je ale ještě trochu jiný. Vypadá svými tvary jako přívěs za pick-up Tesly, ničím takovým ale není. Říká si ARRES Prevent, což voní po válce, jde ale jen o válku s výmoly, protože jeho jméno je zkratkou pro Autonomous Road Repair System (systém autonomní opravy silnic). Dílo vzniklé ve spolupráci University of Liverpool a firmy Robotiz3d má za cíl skenovat silnice ještě před tím, než se začnou viditelně rozpadat, a okamžitě a bez obsluhy provést na místě nezbytné drobné opravy.

Používá tedy nejrůznější senzory, kamery a pochopitelně i vybavení nezbytné na opravu silnic, aby klidně 24 hodin denně hledalo a řešilo problémy. Do akce jej poprvé nasadili v anglickém hrabství Hertfordshire a výsledky pilotního provozu si zatím bez dalších podrobností chválí, jak shrnuje New Atlas. Bude jistě trvat ještě nějaký čas, než podobné stroje budou schopny skutečně samostatně vyrazit na silnice a konec, ale je to aspoň naděje pro spásu i pro naše končiny. Dosavadním přístupem silnice v Česku neopravíme nikdy, bude to nanejvýš udržování hraničně přijatelného statu quo.

„ARRES Prevent je navržen tak, aby autonomně prováděl úkoly utěsnění prasklin kombinací průkopnických funkcí ARRES Eye, našeho řešení silničního průzkumu s umělou inteligencí, s nejmodernější robotikou a bezpilotní mobilitou, aby proaktivně snižoval počet výmolů. Spolupráce s radou hrabství Hertfordshire zrychlila naše vývojové tempo a popohnala nás k našemu cíli, kterým je revoluční způsob údržby silnic,“ říká k věci nadšeně Sebastiano Fichera z firmy Robotiz3d. Lepší je vždy předem nejásat, ale naděje to zkrátka je. Podívejte se na stroj v akci níže.

Už zdálky vypadá jako ministr války a vskutku, je to bůh války. Říká si ARRES Prevent a válčí s výmoly tak, že je opravuje už v jejich zárodku. Foto: Hertfordshire City Council, CC0 Public Domain

Zdroje: New Atlas, Hertfordshire City Council

Petr Miler

