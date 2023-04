Jen 14 let starý Ford Focus na Autobahnu předvedl, jak krásná byla doba pořádných motorů v obyčejných autech před 5 hodinami | Petr Prokopec

Je to vlastně docela nedávno, optikou současných možností aut stejné třídy to ale působí jako věčnost. Doby, kdy jste pod kapotou takových vozů mohli mít pořádné šesti- nebo pětiválce, jsou bohužel pryč.

Ještě před několika málo lety byl Ford uctíván automobilovými nadšenci podobně jako BMW. Obě značky totiž na úspěších v motorsportu postavily i svou nabídku pro široké publikum. Pokud jste tedy toužili po intenzivním propojení s vozem, neměli jste jinou možnost než zamířit k těmto dvěma výrobcům. Zatímco však BMW sešlo z cesty jen částečně, v případě Fordu mají nadšenci stále méně důvodů k radosti. A zakrátko jim nezbude jediný, neboť modrý ovál se rozhodl, že když neuspěl s příliš drahou spalovací nabídkou, zkusí to s ještě dražší elektrickou.

Nad tímto strategickým rozhodnutím můžeme jen zvedat obočí, ostatně stejně jako v případě mnoha předchozích kroků značky. Co by vám ale naopak mohlo roztáhnout úsměv od ucha k uchu, to je vzpomínka na nedávnou minulost značky. Konkrétně pak na Ford Focus RS druhé generace, který přišel v roce 2009 a hned záhy jsme jej stihli pořádně otestovat. Na rozdíl od předchůdce i nástupce nedisponoval čtyřválcovou jednotkou. Místo toho vyfasoval 2,5litrový pětiválec, za kterým původně stálo Volvo. Technici značky si jej však vzali řádně do parády a dodali jiné turbo, mezichladič či třeba hřídel.

Výsledkem je 305 koní, s nimiž je možné zrychlit na stovku za 5,9 sekundy. A protože výkon míří jen na přední kola, musel Ford instalovat i diferenciál Quaife. Zároveň byly vysokému stádu uzpůsobeny i vzpěry MacPherson, s nimiž nově spolupracuje zavěšení RevoKnuckle. Jen díky tomu vám vlastně vůz nezlomí ruce, a to ani když je prostrčíte skrze ramena volantu. Zkuste něco takového udělat u první generace, která přitom disponovala jen 215 koňmi...

Zpět ale k druhé generaci, která se dle automobilky měla zvládnout rozjet až na 263 km/h. Na toto maximum se zkusili rozjet lidé z AutoTopNL na německé dálnici, navíc v lehce poladěném provedení. To se dočkalo jiného sání či výfuku, stejně jako přeprogramované řídicí jednotky. Výkon tak poskočil na 370 koní, tedy dokonce nad úroveň limitované edice RS500. Ovšem i tak bylo zjevné, že v rychlostech nad 240 km/h již ústrojí začínal docházet dech. Nakonec se ale ručička tachometru zastavila u 270 km/h.

Je pochopitelně otázkou, jaká je realita, přeci jen palubní systémy hodně proměřují. Dříve kolegové používali GPS k ověření dat, z toho ale tentokráte sešlo. I tak jde na 14letý vůz o velmi slušný výkon. Pětiválcové ústrojí navíc produkuje neobvyklý, ale o to lákavější soundtrack, který zakrátko bude u modrého oválu definitivní minulostí. Ford by se proto neměl divit, když klientela bude mířit spíše do bazarů než do showroomů s novými vozy.

Focus RS druhé generace dostal 2,5litrový pětiválec, jenž by standardně naladěn na 305 koní. S nimi se vůz zvládal rozjet až na 263 km/h, níže jej můžete vidět v současné akci na německé dálnici v lehce poladěném provedení. Foto: Ford

