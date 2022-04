Tesla bez řidiče v režimu „chytrého přivolání” trefila jediné letadlo na velké ploše, Musk přesto slibuje nemožné včera | Petr Miler

Elon Musk rád přehání a k marketingu to patří, snad podesáté už mu to ale věřit nelze. Jak by vůbec mohl myslet vážně brzký příchod zcela autonomních vozů pro běžný provoz ještě letos, když nyní „přehlédnou” letadlo na soukromé ploše?

Akcie Tesly jsou tak vysoko, že se kalifornský výrobce elektromobilů stal daleko nejhodnotnější automobilkou světa a jednou z nejhodnotnějších firem vůbec. To je jistě pozoruhodné a nedá se říci, že by Tesla nic nedokázala. Zvládá i v dnešní době prodejně rychle růst, sami ale zvažte, jak moc na místě je přikládat hodnotu odpovídající prakticky všem velkým výrobcům aut světa dohromady, když vyrábí a prodává jen o něco více aut než Škoda. Navíc s jediným pohonem, který většinu světa ještě dlouho zajímat nebude.

Je to všechno víra v růžovou budoucnost, kterou sám Elon Musk pravidelně přiživuje sliby nemožného. Nejčastěji se to týká autonomně řízených vozů, které marně avizuje už 8 let na „příští rok”. A dělá to dál. Naposledy se nechal slyšet, že skutečné autonomní řízení pro běžný provoz dorazí ještě letos a též mnohokrát slibovaná flotila robotaxíků přijde v roce 2024. Lze tomu věřit? Stěží, když vidíme, co tyto systémy dělají dnes.

Nakonec i zakladatel Applu se říká, že nic takového není reálné a praxe fungování těchto systémů v naprosto banálních situacích (ve srovnání s běžným provozem zcela rozhodně) mu dávají zapravdu. Tesly už nějaký ten pátek nabízejí funkci zvanou Smart Summon, česky chytré přivolání, kterou automobilka údajně neustále vylepšuje. A momentálně ji vylepšila tak moc, že „nevidí” ani letadlo v cestě.

Ukazuje to video níže, které bylo zveřejněno na Redditu. Vidíme na něm tři muže, z nichž jednomu měla Tesla přijet naproti na jinak naprosto prázdné ploše s letadlem zvaným Vision Jet (jaká ironie...) uprostřed ní. Auto si ale letadla vůbec „nevšimlo” a nejenže do něj narazilo - chvíli jej tlačilo před sebou, než jej zřejmě majitel zastavil příkazem z mobilu. Auta, která dnes nezvládají toto, mají do osmi měsíců jezdit sama kudykoli, třeba přeplněnými ulicemi města? Tomu nemůže věřit ani ten největší „teslí” optimista.

Dodejme, že tohle bude vskutku drahé nedopatření, neboť cena Vision Jetu startuje na sumě 2,16 milionu dolarů (cca 48,7 milionu Kč) a toto nemělo být zrovna základní provedení. Jistě, nehoda jej nezničila, pokud ale statisíce stojí banální karamboly s auty za miliony, kolik asi bude stát oprava srážky se soukromým tryskáčem...

Elon Musk loni slíbil příchod skutečně fungujícího autonomního řízení na letošek a armádu robotaxíků na rok 2024. Věří tomu někdo, když dnes podobný Model Y nezaregistruje ani letadlo uprostřed jinak prázdné velké plochy? Ilustrační foto: Tesla

lol someone tried to summon their Tesla via autopilot at an aviation trade show and it crashed into a 3 million dollar jet pic.twitter.com/ae1Th49YsG — waffle party planner (@Phylan) April 22, 2022

