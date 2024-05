Tesla Cybertruck byla nafocena v Moskvě, její majitel se sankcím jen směje dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály

Je to ve své podstatě nevýznamné, ovšem velmi symbolické připomenutí toho, jak jsou sankce zavedené proti Rusku děravé. Bohatí Rusové si nadále kupují to, co chtějí, klidně i symbol Ameriky, pro ně dnes nejvíce nepřátelské země.

Od chvíle, kdy se Rusko rozhodlo, že si bude nárokovat ukrajinský poloostrov Krym, uplynulo již deset let. Mezinárodní společenství na to odpovědělo sankcemi, které byly ovšem tak bezzubé, jak jen to šlo. Západní země měly v Rusku své ekonomické zájmy, což způsobilo, že sankce měly minimální účinek a Rusové se i to málo rychle naučili obcházet. Kreml tak nejspíš došel k názoru, že ať udělá cokoli, přes prsty nedostane.

To se nakonec nestalo, neboť když o osm let později Rusko zavelelo k invazi na Ukrajinu, reakce v podobě ekonomických opatření byla velmi rázná a široce pojatá. Ani ta ale nejsou zdaleka neprůstřelná. Rusové je opět obcházejí a člověk se musí ptát, zda ve výsledku víc nepoškozují firmy, které musely odepsat svá ruská aktiva a ukončit své tamní působení.

Hlavně bohatší Rusové si nadále dělají, co chtějí. Pokud tedy zatouží po nějakém zahraničním automobilu, jednoduše si jej koupí a nechají dovézt, i kdyby se celý západ stavěl na hlavu. Není tak vlastně ani překvapením, že v těchto dnech byla v luxusní rezidenční čtvrti v Moskvě nafocena Tesla Cybertruck. Tedy elektrický pick-up značky, která v Rusku ani nemá oficiální zastoupení a jehož dovoz ony sankce zakazují.

Majitel vozu přitom ještě před příjezdem do Moskvy natočil video s jedním z běloruských youtuberů. Díky tomu vlastně víme, jak se pick-up vůbec na zakázanou půdu dostal. Původnímu držiteli rezervace totiž oligarcha učinil „nabídku, jaká se nedala odmítnout“. Dost možná tu tak máme vůbec nejdražší Cybertruck současnosti. Ten byl lodí přepraven do Evropy, odkud zamířil do Běloruska. Následná cesta do Ruska pak už byla procházka růžovým sadem. A velmi symbolický výsměch oněm sankcím.

Úvodní Foundation Series vznikla pouze v tisíci kusech. Jeden z nich se nyní nachází v Rusku, navzdory veškerým sankcím, jak můžete vidět níže. Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály

Sanctions schmanctions ?!

The first Tesla Cybertruck in Russia was photographed parked in Moscow's historical Patriach Ponds.

Fyi @elonmusk pic.twitter.com/N1TOgGMSf8 — Jason Corcoran (@jason_corcoran) April 30, 2024

Zdroje: 808@YouTube, Jason Corcoran@X

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.