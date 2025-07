Tesla dokončila svou první vlastní restauraci postavenou okolo Superchargerů, tady jsou první skutečné fotky před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Vypadalo to jako jedna z Muskových idejí, která sice byla realizovatelná, v záplavě všeho, co Tesla slibuje, jsme ale s jejím uskutečněním moc nepočítali. Jak vidno, byla to zbytečná skepse.

O Tesle se v posledních měsících mluvilo hlavně v souvislosti s politickým angažmá Elona Muska, které se logicky stalo zdrojem kontroverzí. A možná se zdrojem kontroverzí v trochu jiných souvislostech znovu stane. Nyní je ale na amerického byznysmena jihoafrického původu upřena pozornost zase spíš v pozitivních souvislostech a dnes tu máme další.

Už od roku 2018 Musk koketoval s myšlenkou stavby sítě vlastních restaurací, kde by se majitelé Tesel mohli občerstvit během dobíjení svých aut u Superchargerů. Nápadů spojených s Tesla Diner ale bylo víc, na místě tedy měla být také filmová plátna, která by čekajícím zkrátila čas jinak. Šlo by tedy - zvlášť v kalifornských podmínkách - o takové letní autokino s občerstvením, což nápadně připomíná svobodnou Ameriku 50. a 60. let.

A není to náhoda, právě takový dojem chtěl Musk vyvolat. Byl tomu tedy i přizpůsoben design restaurací, stejně jako by se třeba obsluha má mezi jednotlivými elektromobily prohánět na kolečkových bruslích. Vypadalo to jako dobrý nápad, přičemž Tesla už v roce 2023 získala oficiální povolení k výstavbě takového podniku na bulváru v Santa Monica v Hollywoodu. Přesto jsme nečekali, že se taková věc stane brzy realitou, ale ona se realitou stala.

Musk se už na začátku tohoto týdne pochlubil na sociální síti X, že v podniku povečeřel a zároveň si dobil svůj vůz. Nyní můžeme hotovou restauraci vidět na fotkách níže, které pořídili fanoušci Tesly a vystavili je znovu na X. Vše nápadně připomíná dobové vizualizace, které také přikládáme, nechybí dokonce ani robot Optimus. Jen Muskův McLaren F1 jaksi chybí.

Kdy přesně se restaurace otevře zákazníkům, zatím nebylo upřesněno. Jakmile k tomu ale dojde, již by se její dveře neměly uzamknout, neboť otevřeno bude 24 hodin 7 dní v týdnu. To lze rozhodně kvitovat hlavně kvůli dobíjení elektromobilů. Zda ovšem po celou dobu bude k dispozici filmové představení, je další ze zatím nezodpovězených otázek. Stejně jako nevíme, kde bude stát další pobočka a zda se Musk s touto franšízou chystá rovněž do Evropy.

Nad sítí vlastních restaurací začal Musk přemýšlet v době, kdy randil s herečkou Amber Heard. Není tak divu, že právě ona dodnes září na firemních vizualizacích. Svého času se na nich objevoval i Johnny Depp, toho časem nahradila Tesla v kosmu... Foto: Tesla

First look at Tesla's completed Hollywood diner and Supercharger! It looks sick! Really dope futuristic/retro vibe.



Tesla has completely taken down the fencing surrounding the whole place, so these photos were able to be taken from the public sidewalk/street.



The diner features… pic.twitter.com/AgIg5zYF7Y — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) July 9, 2025

Optimus spotted inside the Tesla Diner. pic.twitter.com/hWUqNYb0HF — Tesla King (@TeslaKing420) July 13, 2025

Zdroje: Teslarati, SawyerMerritt@X, TeslaKing420@X

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.