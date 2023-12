Tesla nabízí zájemcům o Cybertruck 22 tisíc Kč za to, že si koupí kterýkoli jiný model značky před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Po více jak čtyřech letech čekání na premiéru sériové verze bychom čekali všechno možné, jen ne tohle. Buď Tesla ví, že zákazníky přinejmenším dalším čekáním zklame, vůbec nechce, aby si tento vůz ve velkém kupovali, popř. se snaží cokoli jiného ještě letos prodat za každou cenu.

Tesla včera s velkou pompou ukázala a předala první sériové Cybertrucky. A byla to klasická „muskovina”. Šlo o hotovou salvu marketingově vděčných ran počínaje novým pick-upem s Porsche 911 na přívěsu, který poráží s Porsche 911 ve sprintu, a konče tvrzením o tom, že vůz za jízdy nikdy nepůjde převrátit na bok. Co z těchto kejklí lze brát vážně, nevíme, ale to dnes není podstatné. Klíčové je, že vše působilo tak, jako by se Tesla tímto ohňostrojem mediálně vděčných témat pokoušela zakrýt, že auto ani po čtyřech letech vývoje v klíčových ohledech nedostává parametrům slíbeným v roce 2019. A ještě je podstatně dražší.

Právě kdysi vzbuzená očekávání přivábila značce podle některých až miliony zájemců, kteří si Cybertruck měli předobjednat. Nyní by tedy měl přijít moment, kdy Tesla vezme stoličku, džber, zasedne k oné milionové krávě a začne ji dojit přetavením nezávazných předobjednávek v reálně koupě, nic takového se ale neděje. Elon Musk naopak říká, že rozjet výrobu naplno budou ještě „krev, pot a slzy“, a to na několik let. A kroky jím řízené firmy působí tak, že analytici radící výrobu zrušit Cybertrucku dřív, než Teslu přivede na mizinu, nejsou tak úplně mimo mísu.

Automobilka totiž hned v den premiéry nezačala motivovat zájemce s předobjednávkami k tomu, aby si koupili sériové auto, rozeslala jim mail nabízející jim 1 000 USD (přes 22 tisíc Kč) za to, že si objednají jakékoli jiné auto značky. Stačí, aby provedli objednávku na nový Model 3, Model Y, Model S nebo Model X do konce tohoto roku a na poměry Tesly velkorysá sleva je jejich. Něco takového pochopitelně vyvolává otázky. A dobré odpovědi na ně neexistují.

V prvé řadě je třeba se ptát, jak dlouho tedy mají zájemci ještě čekat, než auto dostanou, když je automobilka i po premiéře láká na cokoli jiného. Další čtyři roky? Udělat to před rokem, chápeme, ale dnes? Jak dobré pak auto asi je, když jej Tesla nechce nikomu prodat, v podstatě dnes není možné vůz koupit, i když má známou podobu, parametry, cenu? Však dodaných vozů je zatím přesně 12, o dalších chystaných dodávkách se neví. Bojí se značka, že vůz bude zdrojem zklamání pro zákazníky, popř. snad bude zdrojem problémů pro ni? A v neposlední řadě: Není to náhodou tak, že jí prodejně teče do bot a bude ráda, když ještě v prosinci prodá komukoli cokoli, i když tím potenciálně přijde o budoucího kupce Cybetrucku?

Spousta otázek, málo odpovědí. Jakýkoli racionálně představitelný stav ale Teslu nedostává do dobrého světla. Nabízet zájemcům v den premiéry nového modelu peníze za to, že si koupí kterýkoli jiný vůz značky, to je vážně nevídané.

Tak jsme vám ho ukázali a děkujeme, po čtyřech letech čekání si kupte radši to, co už bylo k mání v roce 2019 - takhle nějak dnes vystupuje Tesla směrem k zájemcům o Cybertruck. Bizarní, že? Foto: Tesla

Zdroj: Jalopnik

Petr Miler

