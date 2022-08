Tesla při jízdě tunelem zničehonic ostře zatočila a nabourala do zdi, Autopilot zřejmě opět úřadoval před hodinou | Petr Miler

Nejít o nehodu, při které se mohlo někomu něco stát, snad by se člověk musel i smát. V případě člověka by šlo tragikomické selhání řidiče, zde ale vše nasvědčuje tomu, že jde o další případ tzv. Phantom braking, kvůli kterému už Tesla míří i před soud.

Za dekády potýkání se s auty všeho druhu už jsme poznali nespočet asistenčních systémů, z nichž mnohé si hrají na částečné autonomního řízení, žádnému z nich bychom ale nesvěřili ani naše tchyně. I když sáhnete po nejnovějších modelech drahých německých značek, u kterých nelze počítat s tím, že by pustily do provozu jakkoli polovičatý produkt, trvá obvykle jen jednotky minut aktivnější jízdy nebo pohybu ve složitějším prostředí (město, frekventovaná okreska apod.), než se dopustí až brutálně nevhodného a brutálně provedeného zásahu do řízení. Ten by vás při troše nepozornosti a nevhodných okolnostech mohl i zabít.

Jistě, některé systémy fungují lépe a jiné hůře, za funkční bychom ale neoznačili žádný. Všechny jsme se nakonec naučili jen plně vypínat, neboť nechat je byť jen dohlížet nad vaší jízdou znamená koledovat si o malér. Jak může taková situace vypadat? Třeba jako ta zachycená na videu níže, ve které hlavní roli hraje bílý Model Y.

Zatím nebylo potvrzeno, že řidič tohoto vozu jel s puštěným Autopilotem, okolnosti tomu ale značně nahrávají. Nakonec kdo z majitelů Tesel tento systém nepoužívá, pokud si za něj zaplatil? Je to opravdu neobvyklé. K takovému předpokladu ale směřuje hlavně situace sama, neboť vše vypadá jako další případ už mnohokrát zaznamenaného chování Tesel, pro které se vžilo označení Phantom braking. Trochu šroubovaně to přeložme jako Přeludové brzdění, kdy Tesly začnou reagovat na neexistující překážku před nimi prudkou decelerací.

Přesně to se tu stalo, navíc v tunelu, kde panují složitější světelné podmínky Teslám nevyhovující. K tomu jsou světlé zdi tunelu, které mají Tesly problém vnímat jako zdi, a odstavný pruh, který vybízí k využití. Přelud, ostrá decelerace, ostré zatočení vpravo, náraz do zdi... To tu dává smysl jako případ nevhodné reakce systému. Mohlo to být i jinak, počkejme si na další informace, zatím se na vše podívejte níže. O následcích pro posádku nemáme zprávy, snad ale vše dopadlo alespoň v jejím případě dobře - náraz nakonec i díky nízké rychlosti a obložení tunelu nevypadá nijak drasticky.

