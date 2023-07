Tesla se horou těl marně pokusila zakrýt, že první sériově vyrobený Cybertruck má špatně zarovnané panely karoserie před 8 hodinami | Petr Miler

Tesly už skrze řadu studií i veřejně propíraných nářků majitelů prosluly jako jedny z největších šmejdů mezi novými auty. Objevují se na nich vady, které by naprostá většina ostatních značek netolerovala ani vteřinu. Na zlepšení se čeká už roky, nový Cybertruck ho očividně nepřinese.

Je to jako by to bylo včera, co Tesla poprvé představila svůj první pick-up zvaný Cybertruck. Dobře, žertujeme, jsou to už skoro čtyři roky, jako žert ale vypadá od začátku i samotné auto. A jako žert působí také zpráva automobilky chlubící se vyrobením prvního sériového kusu.

Že se to odehrálo déle jak tři a půl roku po premiéře, nakonec nepřekvapí, jakkoli Tesla mnohokrát slíbila dřívější termíny začátku výroby. Její odklady čehokoli jsou už notoricky známé, zejména pak ty spojené se sériovou produkcí. Co skutečně zaskočí, je povaha samotného auta. Firma jako by si dala záležet, aby z něj bylo vidět co nejméně, neboť na jediné prezentační fotce je obsypán zaměstnanci továrny v Austinu. I tak je z ní ale patrné, že auto je nekvalitní přesně tak, jak byste u Tesly čekali.

Tato značka už statisticky i ryze empiricky proslula jako výrobce jedněch z největších šmejdů mezi novými vozy, přičemž nápravu slibovala mnohokrát. Je fascinující, že k ní dodnes nedošlo, nedbalost automobilky je ale skutečně do očí bijící, když si nedá záležet ani na prvním sériově vyrobeném exempláři tak důležitého Cybertrucku. I když z něj není vidět skoro nic a rozlišení fotky není bůhvíjaké, kolegové z Auto Evolutionu si všimli, že má špatně zarovnané pravé přední dveře. A má. Jak složité by bylo dát si na to pozor? A jak asi vypadá zbytek vozu?

Je to tristnější o to víc, že pro automobilku má jít o klíčový model, na který prý čeká více jak 1 milion zájemců. Vzhledem k jeho vzhledu, povaze a nakonec i očekávané ceně to působí jako hodně přehnané číslo a někteří analytici vozu věští docela jiný osud. Ale kdo ví - hodnota akcií Tesly je iracionální, zájem o její vozy je už vzhledem k jejich nekvalitě iracionální, tak proč by zájem o pick-up vypadající jako rozšláplá krabice od bot na kolech musel dávat nějaký smysl? Tesla je kult, náboženství, tam zdravý rozum není alfou a omegou rozhodování zákazníků.

První sériově vyrobená Tesla Cybertruck je na světě. A je to šmejd. To je překvapení... Foto: Tesla

