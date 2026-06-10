Tesla se nedokáže zbavit vyrobených Cybertrucků v USA, tak je teď začala prodávat Kazachům

Měl to být prodejní hit, nakonec se z něj ale stala spíš nevábná ozdoba skladů, které se Tesla snaží zbavit, jak se jen dá. V zemích EU je pořád těžké tohle auto legalizovat pro běžný provoz, ale o kousek dál v Kazachstánu... Tam vůz učaroval přinejmenším domácím úřadům.

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Tesla se nedokáže zbavit vyrobených Cybertrucků v USA, tak je teď začala prodávat Kazachům

včera | Petr Prokopec

Tesla se nedokáže zbavit vyrobených Cybertrucků v USA, tak je teď začala prodávat Kazachům

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Foto: State Security Service/Ministry of Emergency Situations, CC0 Public Domain

Měl to být prodejní hit, nakonec se z něj ale stala spíš nevábná ozdoba skladů, které se Tesla snaží zbavit, jak se jen dá. V zemích EU je pořád těžké tohle auto legalizovat pro běžný provoz, ale o kousek dál v Kazachstánu... Tam vůz učaroval přinejmenším domácím úřadům.

Tesla Cybertruck se měla stát největším bestsellerem značky, Elon Musk svého času mluvil dokonce o 500 tisících prodaných kusech ročně jen ve Spojených státech. Vedl jej k tomu i vysoký počet rezervací, které přišly po prezentaci produkci blízkého konceptu v roce 2019. Jenže za tímto zájmem stála i slibovaná nízká cena, se kterou měl být spojen i solidní dojezd a působivá dynamika. Když se ovšem v listopadu 2023 ukázala sériová verze, ukázalo se, že není ani levná, ani nedojede na jeden zátah tak daleko, jak bylo původně oznámeno.

Cybertruck se tak prakticky ihned stal propadákem, ostatně Tesla nedokázala ani kompletně rozprodat úvodní variantu Foundation Series, která byla limitována 25 tisíci kusy. Tesle tedy ve finále nezbylo než porušit i další z předchozích slin§. Původně měl být totiž Cybertruck výlučně americkou záležitostí. Ovšem protože tamní klientela nevyužila kapacitu továrny v Texasu ani na 10 procent, začala automobilka loni v srpnu nabízet vůz také na jihokorejském trhu. V říjnu se pak přidaly i Spojené arabské emiráty, Katar a Saudská Arábie. A nejnověji se mezi „vyvolené“ země dostal i Kazachstán, kde jsou navíc prvními zákazníky úřady.

Svým exemplářem se totiž pochlubila tamní Státní bezpečnostní služba, která nechala karoserii z nerezavějící oceli potáhnout matně černou fólií. A přihodila i grafické polepy, střešní světelnou rampu a stroboskopy v předním nárazníku. Jak následně upřesnila, vůz jí daroval jeden z místních podnikatelů. A jakkoli jej zpočátku užívala pouze jako mobilní velitelství, do budoucna počítá s tím, že Cybertruck převezme jednu z klíčových rolí při zabezpečených státních akcích.

Další kousek, tentokrát pro změnu potažený matně bílou fólií, slouží ve vozovém parku ministerstva vnitra. „Náš úřad musí často řešit situace, kdy je třeba co nejrychleji zasáhnout a počítá se každá minuta. Cybertruck se ukázal být při řešení těchto nouzových situací velmi efektivní. Mluvíme tu ostatně o záchraně lidských životů,“ uvedl náměstek ministra Yerbolat Sadyrbayev. Zároveň potvrdil, že úřad chystá nákup dalších exemplářů, neupřesnil ale už, o kolik aut půjde.

Pro Teslu je ale evidentně důležitá každá objednávka, pročež nebude překvapením, když se seznam zemí, ve kterých je Cybertruck oficiálně k mání, v příštích měsících znatelně rozšíří. Ani tak se ale nezdá, že by globální prodeje v nejbližší době vzrostly alespoň na 50 tisíc aut ročně, tedy na desetinu původního plánu. Protože ale u tohoto modelu Tesla řeší jednu svolávací akci za druhou, možná by nakonec měla být ráda za to, že o elektrický pick-up je menší zájem, než doufala.


Tesla se nedokáže zbavit vyrobených Cybertrucků v USA, tak je teď začala prodávat Kazachům - 1 - Tesla Cybertruck 2026 Kazachstan 01Tesla se nedokáže zbavit vyrobených Cybertrucků v USA, tak je teď začala prodávat Kazachům - 2 - Tesla Cybertruck 2026 Kazachstan 02Tesla se nedokáže zbavit vyrobených Cybertrucků v USA, tak je teď začala prodávat Kazachům - 3 - Tesla Cybertruck 2026 Kazachstan 03
Tesla Cybertruck se již dostala do vozových parků kazašských úřadů. Ty si elektrický pick-up pochvalují, načež chystají koupi dalších kusů. To jsou věci... Foto: State Security Service/Ministry of Emergency Situations, CC0 Public Domain

Zdroj: Kazinform

Petr Prokopec

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