Tesla se zjevně chlubí tím, že vyrobila 900 aut, tak to gratulujeme

Petr Miler
před 4 hodinami | Petr Miler
Vidíte je? Jsou tam, 900. Stříbrné na pozadí s těmi, kteří se na tom podíleli, tentokrát snad bez kontroverzních gest, která by bylo nutné „prohnat Photoshopem" jako minule. Jak asi tušíte, je to jinak, Tesla zjevně šetří i na balónkách z party shopu.
Tesla má za sebou složitý rok, tedy aspoň na své poměry. Pravda, na ceně jejích akcií to jako vždy není znát a tržní kapitalizace 1,41 bilionu dolarů z ní dělá firmu hodnotnou jako 21 Volkswagenů nebo 4 Toyoty, protože co jsou největší automobilky světa vedle nejslavnějšího z Elonových dítek, že? Ale pomineme-li tento faktor, žádná sláva to není.
Jako výrobce aut Tesla skoro neinovuje, míra akceptace elektrických vozů ve většině světa neroste, jak si mnozí malovali, a když už někdo nějaké chce, má vedle dvou pojetí vlastně jednoho auta z hloubi minulé dekády spoustu jiných alternativ. Kupců tak najednou nepřibývá, a to v nejlepším případě. Přesto by bylo nemístné podceňovat sílu jejího kultu.
Prodeje tak jedou dál dost zběsilým tempem, což se firma pokusila připomenout těsně před rokem minulého roku fotkou menší oslavy z konce montážní linky v Šanghaji. Vidíme na ní hromadu lidiček a mezi nimi stříbrné číslo 900. Tak Tesla vyrobila už 900 aut? To gratulujeme... No, asi už tušíte, že to je jinak, firma zjevné jen šetřila na balóncích ve tvaru nuly, takže na fotografii je sice 900, ale znamená to 9 000 000. Podivné, že? Člověk by pochopil 9, pochopil by 9 000, ale domyslet si z 900 zrovna 9 milionů... No nic, ale je to vážně 9 milionů.
Zdá se, že tentokrát na fotografii nikdo neudělá gesta, která by pak Tesla musela mazat ve Photoshopu, ale raději si ji v detailech projděte sami níže. Buď jak buď platí, že loni v červnu sjel z montážní linky v Berlíně 8miliontý vůz Tesla, takže Tesla i za posledních šest měsíců vyrobila okolo 1 milion aut. Což je docela úspěch na firmu vyrábějící asi 1,5 modelu prodávaného v jakkoli vyšších počtech, co říkáte?
Žádná kontroverzní gesta nevidíme, čtyři nuly také chybí. Tohle v každém případě byla oslava devítimilionté vyrobené Tesly vůbec. Foto: Tesla
Zdroj: Tesla
