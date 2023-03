Tesla v Evropě zprovoznila první dobíječky nové generace, někdo hned nafotil, co skrývají uvnitř

Dlouho se o nich jen mluvilo, teď se stávají realitou, jenže jen napůl. V Nizozemí už sice majitelé Tesel mohou využít Superchargerů V4, ty ale disponují jen delším kabelem, po vyšším výkonu je zatím veta.

Jedním z důvodů, proč Tesla dosud byla králem elektromobilů, je její elektrická síť dobíjecích stanic. Zpočátku automobilka majitelům nabízela dokonce energii zdarma, s růstem registrací však začala toto privilegium rušit. Momentálně tak Superchargery mohou zdarma využívat mezi novými zákazníky už jen lidé, kteří ještě nevyčerpali veškeré volné míle v rámci předchozího referenčního programu. A pak ti, kteří své auto koupili mezi 15. a 31. prosincem loňského roku. Ti však musí dojezd na 10 tisíc mil (16 tisíc kilometrů) vyčerpat do dvou let. Navíc jej nemohou převést na nového majitele.

Na tyto změny fanoušci značky nereagovali zrovna s nadšením, Tesla proto již pár měsíců mluví o příchodu zcela nových stojanů (verze 4 neboli V4). Původně se přitom spekulovalo o tom, že nabídnou dobíjecí výkon mezi 500 a 1 000 kW, případně i více. Díky tomu by mohla klesnout doba, kterou u nich strávíte. Jenže oficiální data spojená s první stanicí, jenž se nachází v nizozemském Harderwijku, zrovna mnoho optimismu nepřináší.

Dobrou zprávou je usazení kabelu na bok a jeho prodloužení. Není tedy již podstatné, kde na voze se nachází dobíjecí zdířka, jeho připojení ke stojanu je za všech okolností jednodušší než kdy dříve. Jenže výkon zůstává na 250 kW, jako tomu bylo u verze V3. Tesla pak zatím u šestnácti stojanů, jenž jsou součástí jedné zmíněné stanice, umožňuje pouze dobíjení vlastních aut. Jakmile ale bude dokončena testovací fáze, dojde i na elektromobily jiných značek.

Automobilka dosud v Evropě instalovala 11 tisíc stojanů, přičemž je otázkou, jak rychle dojde na výměnu dosavadních za nové. Verze V4 pak navíc v mnoha případech může být doplněním stávající sítě. Ve hře pak nadále zůstává i jejich budoucí přechod na vyšší výkon, zatím ale k dispozici není. Zda se to někdy změní, není jasné, pro tuto chvíli se ale můžete podívat i do útrob nových vé-čtyřek a srovnat si je se Superchargery V3. Už tak brzy je člověk, který si na Twitteru říká Tslachan, nafotil zevnitř a záběry spojil s obdobným pohledem z minulosti.

$TSLA

We can also compare an Electrify America charger to a Tesla supercharger. pic.twitter.com/Pe3Et2TtcE