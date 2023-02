Tesla začala montovat na své vrcholné modely falešné brzdové třmeny, provalilo se to okamžitě

Jsou věci, které se mohou stát snad jen ve světě Tesly. Její vrcholné modely jsou kritizovány mimo jiné kvůli mizerným brzdám, co tedy udělá Tesla? Po dvou letech začne používat brzdy ještě horší, zabalí je ale do lépe působícího hávu.

Pokud patříte mezi fanoušky komiksových filmů, pak jistě víte, že s velkou silou přichází velká odpovědnost. Tato slova se přitom snažil vštípit Peteru Parkerovi alias Spider-manovi jeho strýček Ben. Na paměti by je nicméně měla mít především Tesla, která v lednu 2021, tedy již před dvěma lety, představila Model S Plaid a Model X Plaid. Tato provedení dostala do vínku 1 034 koní, s nimiž lehčí Model S zvládne stovku za méně než 2 sekundy a dle automobilky dosáhne nejvyšší rychlosti 322 km/h. To jsou opravdu působivá data na rodinný sedan, který vás vyjde na 3 465 900 Kč.

Prakticky ihned poté, co se ovšem tento vůz dostal k prvním lidem mimo automobilku, začala na jeho adresu létat nemalá kritika. Zčásti byla přitom spojena s novým volantem zvaným Yoke, který přišel o horní část věnce. Díky tomu se sice zlepšil výhled na přístrojový štít, ovšem jelikož Tesla nikterak neupravila otáčky od dorazu k dorazu, auto je v určitých situacích rozumně neovladatelné. Problémem se pak ukázaly být také brzdy. Ty totiž s výše popsaným výkonem a dynamikou vůbec nekorespondují.

Tesla se zpočátku jako obvykle snažila vše smést ze stolu, případně hodit na zákazníky, ovšem jelikož kritiky přibývalo, nakonec musela kapitulovat. Oznámila proto, že do prodeje pošle paket s karbonovými brzdami. Ten sice již měl být k dispozici od loňského podzimu, nicméně s dodržováním vlastních termínů si automobilka hlavu nikdy nelámala. Stejně jako jí vlastně nikdy nevadilo, že zákazníky vodí tak trochu za nos. V důsledku toho by nás vlastně nejnovější vývoj neměl zaskočit.

Automobilka totiž od ledna na svých webových stránkách jak u Modelu S Plaid, tak u Modelu X Plaid uvádí, že vozy „disponují brzdovými třmeny s vyšší termální účinností“. Pokud ovšem za tímto popisem čekáte posun k lepšímu, zjevně jste ještě nebyli dostatečně obeznámeni s praktikami Tesly. Ta totiž povětšinou s pomocí velmi efektivního marketingu maskuje spíše zhoršení. A nejinak je tomu i nyní, jedinou změnou je totiž instalace červeně lakovaných krytů třmenů, které je činí opticky většími, lépe vypadajícími. Přesně tak, jak můžete vidět na fotkách zveřejněných na Twitteru níže, faleš se s pomocí pozorných fanoušku provalila prakticky okamžitě.

Stejným způsobem značka postupovala již u Modelu Y Performance, kde kryt napomáhá maskovat dokonce i menší kotouče, než jaké vůz používal dříve. A je docela dobře možné, že na totéž došlo i tentokrát, kompletní specifikace nových brzd zatím nemáme. Nadále tedy platí, že oněch 322 km/h si lidé sjedou jen s karbon-keramickými brzdami, pokud tedy někdy skutečně dorazí.

Back at the Fremont factory I can confirm caliper covers meant to make the rear brakes appear larger than they actually are have made it onto the the most recently produced Model Xs as well @Tesla @elonmusk https://t.co/iWuP2hZyxd pic.twitter.com/f8TEAqrYUE