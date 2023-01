Tesla zničehonic začala hořet při jízdě po dálnici, hasiči museli použít 23 000 litrů vody, aby požár zkrotili před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Metro Fire of Sacramento, CC0 Public Domain

Hasiči už roky varují před tím, že i když požáry elektrických aut nejsou až tak časté, jejich řešení je natolik složité, že je zcela neúnosné, aby se v provozu staly něčím běžným. Tento případ jejich nářky jen připomíná.

Požárům elektrických aut je věnována podstatně větší pozornost než v případě těch spalovacích. Není to žádná konspirace, elektromobily jsou (alespoň z hlediska rozšíření) novou věcí vzbuzující obavy, a tak se o ně lidé více zajímají. A proto také o jejich požárech média více informují. Čistě počet článků a reportáží věnovaných těmto událostem tedy nemusí podávat věrný obrázek o míře rizika spojeného s požárem toho či onoho vozu, dva ryze faktický důvody tento přístup má.

Jednak je třeba říci, že i když je požárů elektromobilů absolutně i relativně méně, pojišťovny pravidelně upozorňují na to, že když vezmeme v potaz pravděpodobnost požáru spojenou s různými typy vozů stejného věku, situace se rázem srovnává a pravděpodobnost požáru je velmi podobná. V případě spalovacích aut jsou totiž případy spontánního vzplanutí spojené hlavně s dekády starými auty, která jsou v případě elektrických modelů prakticky neexistující věcí. Ostatně, kdy jste viděli hořet třeba Octavii čtvrté generace?

Jak bude situace vypadat za 15 nebo 20 let, se uvidí, pokud tedy tou dobou budou současné elektromobily ve větší míře ještě jezdit. Ještě jeden nepříjemný aspekt je ale jasný už teď - požáry elektroaut jsou událostmi úplně jiného kalibru.Hasiči před tím hlasitě varují už dlouhá léta, nasloucháno jim ale není. A nyní jejich slova připomněla další nehoda, kterou se museli zabývat.

Odehrála na kalifornské dálnici poblíž Sacramenta, kde zničehonic, bez jakéhokoli předchozího varování vzplála Tesla Model S. Jestli dříve došlo třeba k poškození spodku vozu předmětem na silnici, můžeme jen spekulovat, řidič auta ani zasahující hasiči o ničem takovém nehovoří. Tak či onak auto chytlo a z jeho přední části nezbylo prakticky nic. Posádce se naštěstí nic nestalo, hasiči ale informují, že museli použít 6 000 galonů vody (asi 23 tisíc litrů), aby oheň dostali pod kontrolu. Na požár části auta jde o opravdu bláznivé množství, podle hasičů stačí na uhašení celého hořícího spalovacího vozu v průměru 500 galonů (asi 1 900 litrů) vody. To je dramatický rozdíl, který znamená spoustu kontaminované životodárné tekutiny, emisí apod.

Nemá smysl z toho dělat dalekosáhlé závěry, i podle samotných hasičů to ale přidává poměrně důležitý argument do debaty o ekologičnosti a také skutečné „udržitelnosti” těchto aut. Pakliže každý požár kvůli banální (pokud vůbec nějaké) nehodě vyžaduje takové nasazení zdrojů, jak vůbec bude možné se takovými věcmi rozumně zabývat, bude-li elektromobilů v rámci světové flotily aut víc než pár promile? Takový je současný stav, například v České republice jsou elektromobilů v provozu dvě promile. A to se mezi všechna auta započítáváme jen ta osobní a lehká užitková.

Z Tesly Model S po požáru v Kalifornii mnoho nezbylo, auto je na odpis. Jeho uhašení si vyžádalo mimořádné nasazení hasičů a skoro 23 tisíc litrů vody, i když ani nedošlo k žádné nehodě. Auto prostě vzplálo. Foto: Metro Fire of Sacramento, CC0 Public Domain

Zdroj: Metro Fire of Sacramento

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.