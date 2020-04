Test maximální rychlosti 22 let starého, výkonného auta málem skončil špatně před hodinou | Petr Miler

Je vždy zajímavé podívat se současnou optikou na dynamiku aut, která jsme svého času považovali za velmi rychlá. Volvo C70 Heico v tomto ohledu nezklamalo, k velkému problému ale nebylo daleko.

Automobilky se v posledních letech dokola předhánějí, kdo vměstná více výkonu a dynamiky do jakéhokoli auta. Ostré kompakty tak dnes jezdí jako před pár léty Ferrari, Ferrari jako před pár léty Koenigseggy a Koenigseggy? Ty létají jako rakety. Kde se to zastaví? Asi nikde, o to zajímavější je na chvíli se zastavit a pohlédnout do už relativně vzdálené minulosti, kdy za velmi rychlé auto platilo něco docela jiného.

V roce 1998 vyrábělo Volvo model C70, tedy stylové kupé, o které dnes v jeho nabídce nezavadíte. Jeho špičkovou verzi tehdy osazovalo pětiválcovým motorem 2,3 turbo, kterému se dále uměl podívat na zoubek tradiční tuner švédských aut, firma Heico Sportiv. Ta z auta vydolovala 280 koní, což bylo vážně spousta výkonu na auto, které by dnes velikostně i hmotnostně zapadlo mezi kompakty. Pro srovnání - BMW ve stejné době vyrábělo M3 E36, která měla nejprve 286 a později 316 koní.

Dnes mají podobný výkon šestiválcové diesely, které budou navzdory vyšší hmotnosti díky asi 100stupňovým převodovkám a dalších pokrocích v efektivitě obvykle rychlejší, ale před 22 léty bylo Volvo C70 Heico něco. Co přesně, vám ukáže přiložené video, na kterém hlavní protagonista kanálu TopSpeedGermany na Youtube prohání přesně tohle auto až k maximálce na rychlostně neomezené německé dálnici.

Je to pořád slušný kalup, na tak starý stroj rozhodně, okolo času 4:30 ale spatříte něco, co na podobných videích obvykle nevídáme. Řidič Volva rozjetého na rychlost okolo 260 km/h jede v tu chvíli vcelku uvolněně po tříproudé dálnici s minimálním provozem, dělá ale podle nás tu chybu, že se příliš dlouho pohybuje za auty jedoucími před ním v jejich pruhu - v za takové (ne)intenzity provozu můžete vjíždět o pruh doleva mnohem dříve a lépe tak dávat najevo řidiči před vámi, „že patří vám”.

Ve zmíněnou chvíli se tak stane, že šofér jedoucí uprostřed chce vjet do levého pruhu a předjíždět, ale tam má zrovna namířeno i pilot Volva s kamerou. První jedoucí si všimne a manévr nedokoná, to už je ale pozdě na to, aby z toho nebyla nepříjemná krizovka. Volvo zjevně moc nebrzdí, navíc má tendenci být při plné deceleraci nestabilní, a tak chce několik korekcí, aby jej řidič dostal do přímé polohy a namířil do jediného jistě volného, tedy pravého pruhu.

Zanadává si, neboť šofér před ním mu nedal přednost, on mu ale zase mohl dát více prostoru si všimnout. Nebudeme ale řešit, čí chyba je to spíše, na každý pád je to poučná situace a málem špatný konec jinak zajímavého videa. Podívejte se na to sami.

