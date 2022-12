Testovací jezdec Bugatti se odvázal při jízdě s Chironem, chvilka slávy přišla na 910 tisíc Kč před 6 hodinami | Petr Prokopec

Každá sranda něco stojí, říká se. Lze to vnímat i velmi obrazně, v tomto případě lze ale předložit docela přesný účet. Zničení jedné sady pneumatik na ostré Bugatti rozmáchlými drifty skutečně stojí skoro milion korun. A to je vlastně ještě levné.

Bugatti Chiron není autem, který by člověk spojoval s divokými kousky na prázdných parkovištích a podobných plochách. Stojí za tím nejen příliš vysoká cena samotného auta i čehokoli, co na něm lze vyměnit, ale také skutečnost, že mateřský koncern VW při vývoji vozu prakticky vše předimenzoval, aby auto zvládalo extrémní rychlosti. Máme tu tedy sofistikovaný pohon všech kol s patřičně lepivými pneu, který vás spolu s vyšší hmotností a aerodynamickým přítlakem drží na silnici skoro za všech okolností.

Testovací jezdec značky Sven Bohnhorst se nicméně rozhodl dokázat, že Chiron je vozem, se kterým zvládnete vše, pokud tedy máte chuť a patřičně naditou prkenici. Před objektivy kamer a fotoaparátů totiž verzi Pur Sport, která je oproti základu o 50 kilo lehčí, opakovaně poslal do driftu. K tomu mu napomohlo i počasí, neboť pro vykroužení tvaru písmene „C“, jenž odkazuje na boční linii vozu, bylo zvoleno brzké ráno, kdy trať ještě byla navlhlá.

Byla to drahá legrace, s Bugatti bude ostatně každá legrace drahá. Kompletní sada pneumatik Michelin Pilot Sport Cup 2 R, kterou podobným zacházením na hrubším povrchu odrovnáte jako nic, totiž stojí 910 tisíc Kč, a to je cena, na které Bugatti muselo pracovat, aby ji snížilo „až sem”. Měnit pneu je pak nutné každých 4 000 km i bez ohledu na to, jakým způsobem jste si na silnici či okruhu počínali, takže pár driftů je snadno „odrbe” tak, že už nebudu s to sloužit všemu, čemu jsou určeny.

Bugatti nicméně mělo k této akci dobrý důvod. Značka aktuálně slaví předání třicátého vyrobeného kusu Pur Sport, na další třicítku se pak chystá. Toto provedení se pak ostatně na blbnutí hodí daleko lépe než výchozí Chiron, i proto, že disponuje hořčíkovými koly, které redukují neodpruženou hmotnost o 16 kg. To zlepšuje propojení mezi řidičem, autem a vozovkou. Bonhorst pak ostatně dodává, že ovladatelnost „překonává úplně vše“.

Majitelům tohoto vozu tak lze jen závidět, zvláště když Pur Sport stejně jako jakékoli jiné Bugatti exceluje rovněž v přímém směru. Stovku zvládá za 2,3 sekundy, dvoustovku pak za 5,9 sekundy. Díky zkráceným převodům pak navíc můžete i na šestku zrychlit z 60 na 120 km/h za pouhých 4,4 sekundy. Zároveň je ale také třeba počítat s nemalou spotřebou, Pur Sport si třeba ve městě papírově řekne o 30 litrů benzinu na 100 km. Realita bude jistě jen horší, ale zrovna náklady na palivo budou při všech ostatních nákladech na provoz tohoto stroje pro jeho majitele zcela zanedbatelné.

Bugatti vyrobilo a předalo již polovinu z 60 plánovaných exemplářů verze Pur Sport. Značka to oslavila driftováním ve tvaru písmene „C“, jenž odkazuje na boční linii vozu. Foto: Bugatti

