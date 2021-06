Testovací pilot automobilky rozjel vůz na 232 km/h na okresce, pak na sebe zavolal policii před 8 hodinami | Petr Miler

Něco nám říká, že to nedělal zdaleka poprvé, tentokrát se u toho ale nechal natáčet a spolujezdec byl natolik málo prozíravý, že zabral tachometr i pilota. Co se asi pak mohlo stát?

Testovat při vývoji prototypy nových aut v mezích rychlostních limitů platných na většině světových silnic dost dobře nejde. Pokud chcete něco o autě opravdu zjistit a posunout jej při vývoji dále, je třeba dostat jej na hranici jeho možností v tom či onom směru, což v běžném provozu obvykle není možné. Někdy tedy ano, třeba limity možností podvozku zvládat rozbitý povrch vyzkoušíte snadno v polovině Prahy i při 30 km/h, v případě poněkud dynamičtějších disciplín to ale zkrátka nelze.

Větší část vývoje proto probíhá na okruzích a polygonech, kde limity neplatí, menší ale probíhá i v běžném provozu. Při vývoji nové Fabie jistě nepůjde o žádné divočení, při přípravách nového nejlépe zrychlujícího auta světa ale v 90 km/h nezjistíte nic. Takový vůz má limity úplně jinde a pokud za jednotky sekund jede skoro 300 km/h, pohyb v rámci typických rychlostních limitů o něm mnoho nepoví.

Ani to nutně neznamená, že s ním lidé automobilky jezdí dvě stě v městě a tři sta z místa, i při snaze simulovat rozumné a přesto adekvátní zacházení s takovým vozem ze strany zákazníků se ale za hranici limitů podívat musí. Nechceme to odsuzovat ani obdivovat, je na odpovědnosti každého, aby si našel způsob, jak to dělat bezpečně. Svět se o tom na každý pád nedozví, tedy až na výjimky - třeba Valentino Balboni z Lamoborghini se takto kdysi před kamerou předvedl v až 290 km/h na okreskách.

Tehdy to bylo spíše zdrojem obdivu, ale to byla 80. léta. Nyní se píše rok 2021 a podobné věci jsou vnímány docela jinak. Není tedy divu, že se níže přiložené video s novým Rimacem Nevera stalo předmětem kontroverze, neboť zachycuje továrního pilota automobilky, jak s kýmsi jede po chorvatské okresce s limitem 90 km/h až 232 km/h, tedy 142 km/h nad limit. Vzhledem k akceleraci vozu jde o bleskovou záležitost, ale stalo se to a spolujezdec byl k řidiči tak (jistě neúmyslně, ale mohl si to domyslet) krutý, že natočil jeho, tachometr, prostředí, prostě všechno. A pak to vystavil na internet.

Video se nepřekvapivě ihned stalo předmětem kritiky a reagovat na něj musel sám šéf automobilky Mate Rimac. Ten se omluvil a donutil pilota udat se policii. Nyní bude za své jednání popotahován ve správním řízení a něco nám říká, že tohle by jeho řidičské oprávnění nemuselo přestát ve zdraví. Názor na celou věc si udělejte sami, dá se na to dívat lecjak. Legální chování pilota na každý pád nebylo a v takovém případě vždy musíte kalkulovat s tím, že přijde trest.

