Testovací pilot Bentley prohnal inovovaný Conti GT po okruhu, jako by nebylo zítřka, předvedl nejluxusnější drifty týdne

Petr Miler

/ Foto: Bentley

I když jde o velmi silné a rychlé auto, většina lidí s ním zachází jako s luxusním zbožím. Testovací piloti ale nemají za úkol dávat najevo své bohatství, musí ověřovat chování auta v extrémních situacích. A jeho příprava pro jízdu na limitu patří mezi ně.

Jakožto člověk pracující primárně v IT se čas od času dostanu i blízko vývoje nových aut, což obvykle vzbuzuje závistivé pohledy okolí, alespoň toho automobilového. Nadšenci mají obvykle pocit, že jde o něco velmi zábavného, kdy se stanete kýmsi mezi Ayrtonem Senou, Walterem Röhrlem, Lorisem Bicocchim a Valentinem Balbonim. A ještě za to dostanete zaplaceno. Realita je ale pochopitelně jiná.

Jednak si jako „ajťák” nesjedete, to není váš úkol, byť do vyvíjeného auta se dostat můžete. Typickou prací ale není nějaké zábavné ježdění, nýbrž do úmoru pokračující ladění často bagatelních elektronických jednotlivostí, kdy dokola kalibrujete reakce jedné části jednoho systému, dokud nefunguje dokonale uspokojivě ve všech myslitelných situacích. Může jít o desítky hodin - skutečně klidně několik dnů - věnovaných třeba správnému chování parkovacího asistentu. Aby takový systém pomáhal a neobtěžoval, je zejména u pokročilých řešení nekonečnou změtí „if a then”, to všechno někdo musí naprogramovat, otestovat, poladit, otestovat, přepogramovat...

Člověk k tomu přistupuje profesionálně, narovinu vám ale řeknu, že obvykle je to pěkná nuda pro všechny zúčastněné. Vývoj jízdních systémů bývá zábavnější, byť také tam obvykle většinu kilometrů najedete se zaměřením na určitou jednotlivost a nikoli na to s autem nějak komplexně zacházet. Výjimky se ale najdou, občas je cílem nasbírat různá data při „normálním” ostrém využití. A to pak bývá i radost.

Něco takového si podle všeho užil testovací pilot Bentley na slavné Severní smyčce Nürburgringu, kde proháněl chystaný Continental alias Conti GT modelového roku 2024 tak, jako by už nemělo přijít žádné zítra, natož pak pozítří. Je to u takto luxusního auta krajně neobvyklé zacházení - i když jsou Bentley rychlými a schopnými vozy, většina lidí je používá jako komfortní přibližovadla a symboly společenského postavení. Tady můžeme vidět pilota dolovat z vozu poslední zbytky potenciálu a párkrát ho poslat i do smyku. To už se vůbec nevidí, šlo nejspíš o nejluxusnější drifty minulého týdne...

Sám facelift tohoto modelu zřejmě nic převratného nepřinese, tedy alespoň po vizuální stránce. Čekejme pár drobných modifikací zvenčí i zevnitř, ale jinak nic velkého. Po stránce technické ale auto přijde o legendární motor W12, naopak do nabídky přibude hybridní šestiválec. Inu, i Bentley je posedlé přechodem - ne jeho doplněním do nabídky - na elektrický pohon, o což jej z jeho klientů nežádal prakticky nikdo. Taková je ale už doba, bohužel.

Bentley rádo prezentuje některé své modely jako sportovní, ve skutečnosti jsou ale hlavně luxusní. I tak je na ostré ježdění musí připravovat a připravuje je, jak můžete vidět níže. Foto: Bentley

Zdroj: CarSpyMedia@Youtube

Petr Miler

