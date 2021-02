Tiger Woods těžce havaroval v korejském SUV, uvěznilo jej desítky metrů od místa nárazu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Genesis

Slavný americký golfista měl namále, když ze zatím nezjištěných příčin sjel ze silnice v prudkém klesání na předměstí Los Angeles. Ve vážném stavu byl převezen do nemocnice.

Dlouze představovat Tigera Woodse je zřejmě zbytečné. Jeden z nejlepších golfistů všech dob a držitel mnoha rekordů tohoto sportu se proslavil po celém světě zejména svými neobyčejně konzistentními výkony v první dekádě nového milénia, které golfu i Woodsovi osobně zajistily bezprecedentní diváckou pozornost. Po provalení jeho osobních problémů v roce 2009 a pozdějších zdravotních komplikacích už to s ním bylo jako na houpačce, i tak ale dokázal v roce 2019 vyhrát turnaj Masters a dodnes platí za největší magnet na diváky.

V posledních hodinách ale plní stránky médií něčím docela jiným než svými sportovními úspěchy. Po víkendové účasti na turnaji Genesis Invitational v roli ambasadora měl na další dny naplánované natáčení pro kanál GOLFTV v okolí Los Angeles, jeho program ale přerušila nehoda, která se mu přihodila v zapůjčeném autě právě od Genesisu, s nímž spolupracuje od předloňského roku. Včera v 7:15 ráno losangeleského času sjel s modelem GV80 ze zatím nezjištěných příčin ze silnice a těžce havaroval.

Jeho vůz podle některých oficiálních zdrojů skončil asi 40 metrů, podle jiných „stovky stop” (100 stop je asi 30 metrů, podle ) od místa prvotního nárazu, kde se převrátil přes střechu a zůstal na boku. Ze záběrů z místa je patrné, že vůz skončil asi 10 metrů od silnice a byl značně poškozen nárazem do přídě i pozdějšími kotrmelci. Woods zůstal podle policejní zprávy zaklíněn ve voze bez možnosti jej opustit - až přivolaní záchranáři jej vystříhali ven a vysvobodili skrze prostor čelního skla.

Podle prvotních informací byl Woods ve vážném stavu převezen do nemocnice, pozdější upřesnění hovoří o mnohočetných zlomeninách dolních končetin, které si vyžádají operaci. Doufejme, že Tigeru Woodsovi není nic vážnějšího a dokáže se dát znovu rychle do pořádku. Po předchozích problémech se zády je ale nyní nepochybně ještě méně pravděpodobné, že by se v dohledné době vrátil mezi Aktivní účastníky turnajů nejvyšší úrovně, pokud se to vůbec ještě někdy stane.

Tiger Woods spolupracuje s Genesisem už od roku 2019, takto jej zachycují snímky značky při plnění jeho role ambasadora na letošním Genesis Invitational po boku modelu GV80. Právě v něm těžce havaroval, měl by být mimo ohrožení života. Foto: Genesis

Zdroje: AP, ABC7

Petr Miler