Tisícikoňové BMW se naplno prohnalo po německé dálnici, je to rodinná stíhačka k pohledání před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

I když výkony aut v posledních letech vylétly kamsi do stratosféry, 1 000 koní je pořád něco. Tuto hranici v sériové podobě pokoří jen smetánka supersportů, mezi upravenými auty ale může mít tolik výkonu i BMW M5. A to je pořád rodinný vůz pro každý den.

Jestli bychom si na něco v BMW M5 opravdu nestěžovali, pak je to nedostatek výkonu. Sedan vyšší střední třídy s výkonem okolo 600 koní podle verze a provedení je jedním z nejrychlejších vozů svého druhu na Zemi a i když jde v zásadě o luxusní rodinný křižník, umí to na dálnici a do jisté míry i na technické trati pořádně rozbalit. Některým ale ani jeho sériové parametry definované akcelerací na stovku okolo 3 sekund a maximálkou elektronicky omezenou až na 310 km/h nestačí.

Takoví se mohou obrátit na britskou firmu Evolve, která už proslula extrémními modifikacemi BMW. V případě stále aktuální generace M5 nabízí až úpravu až na rovných 1 000 koní a 1 300 Nm točivého momentu, což jsou vpravdě bláznivé hodnoty. Auto standardně dodávané s pohonem všech kol a s poněkud méně křehkou převodovkou s hydrodynamickým měničem navíc nemá problém ještě s větší silou pracovat, tak proč se držet zkrátka?

Vzhledem k našim zkušenostem sice můžeme říci, že podobné extrémní úpravy nikdy nepřinesou až takové zlepšení dynamiky, jaké samotný nárůst výkonu slibuje a spolehlivost celého auta je pak ještě docela jinou otázkou. V tomto případě se ale zdá, že u Evolve odvedli opravdu důkladnou práci, neboť i když dynamika stoprocentně nekoresponduje s představou tisícikoňového auta, je enormní a vůz ani na německé dálnici nedává znát, že by ztrácel schopnost svůj potenciál využívat.

Nejlépe to ukáže přiložené video tradičních autorů z AutoTopNL, kteří právě tisícikoňovou M5 od Evolve po Autobahnu protáhli. Její představení je velmi suverénní, zrychlení z 0 na 300 km/h je otázkou méně jak 20 sekund bez náznaku zadýchání. To je skutečně parádní výsledek, uvážíme-li, jak každodenním vozem M5 zůstává. Vůz se při zkoušce nerozjede na více než 318 km/h dle GPS, je to ale jen moment, kde končí odvaha řidiče, zbaven omezovače by se jistě podíval ještě o pár desítek km/h výše.

Sériové BMW M5 F90 je úctyhodný vůz, v úpravě Evolve s výkonem rovných tisíc koní je to ale teprve ta pravá dálniční stíhačka. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.