To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba

Je to dnes umírající koncepce motoru, pár výrobců ji ale stále drží - nebo aspoň donedávna drželo - při životě. Pokud si tedy chcete odpočinout od koled, souboj Astonu Martin Vanquish V12, Bentley Continental GT Speed a Ferrari 812 Superfast je vám k službám.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba

před 5 hodinami | Petr Prokopec

To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba

/

Foto: Aston Martin

Je to dnes umírající koncepce motoru, pár výrobců ji ale stále drží - nebo aspoň donedávna drželo - při životě. Pokud si tedy chcete odpočinout od koled, souboj Astonu Martin Vanquish V12, Bentley Continental GT Speed a Ferrari 812 Superfast je vám k službám.

Pokud jste dosud nikdy nezadupli plynový pedál dvanáctiválcového auta, měli byste tento automobilový dluh napravit, dokud to ještě jde. Jakkoli lze hromady výkonu dolovat i z motorů skromnější koncepcí, málokterý jiný má tolik charakteru jako jednotky V12. Zvlášť když se nedočkaly žádné umělé chlopně v podobě turbodmychadla či hybridní techniky.

Jedno takové lidé z britského Carwow postavili na startovní čáru svého nejnovějšího závodu ve zrychlení na čtvtrmíli. Ferrari 612 Superfast na rozdíl od svého nástupce 12cilindri neodrazuje vzhledem, jeho 6,5litrový atmosférický agregát produkující 800 koní si tak můžete naplno vychutnat. Do souboje s ním pak nastoupily Aston Martin Vanquish a Bentley Continental GT.

Každé z těchto britských kupé přitom taktéž disponuje dvanáctiválcovým motorem, nicméně to první se jediné dál vyrábí. Svůj 5,2litrový agregát spojilo se dvěma turby, na zadní kola tak míří 835 koní, které se musí vypořádat s 1 835 kilogramy. To je o něco víc než v případě Ferrari (1 630 kg), Bentley je naopak o mnoho těžší. Taktéž dostalo dvě turba a rozložení motorů do písmene W12, přesto má vlastně „jen” 635 koní, které si musí poradit s 2 169 kg, ovšem také mají k dispozici pohon 4x4.

Když tedy tři dělají totéž, není to vždy totéž. Jakkoli každé z těchto aut vám nabídne nemalé mrazení za krkem, aby vám následně na tváři vykouzlilo úsměv od ucha k uchu. Pokud pak chcete to, které se nejlépe odlepí od startovní čáry, musíte zvolit Continental. Vanquish je pro změnu tím prvním, kdo zvládá pokořit čtvrtmíli, zatímco Superfast vítězí na půlmíli.

Ferrari pak logicky díky svému atmosférickému ústrojí dokáže nejlépe obstát v souboji zvuků, nejnižší hmotnost jej pasuje rovněž na krále při brzdění. A je i vládcem pružného zrychlení, to všechno pro přeplňované motory moc dobře nevyznívá, Carwow je dokonce touto optikou označuje v případě dvanáctiválcových motorů za „nesmyslná”. Pokud byste chtěli nové auto s tímtéž motorem, musí to být Ferrari 12cilindri, koukat se na něj zvenčí ale moc chtít nebudete. Pořád je to ale lepší než u Bentley, u kterého dvanáctiválce už nekoupíte, i když automobilka léta slibovala opak a nevěrnost tomuto závazu jí zákazníci dávají pěkně sežrat...


To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba - 1 - Aston Martin Vanquish V12 2024 2025 lepsi vyber 01To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba - 2 - Aston Martin Vanquish V12 2024 2025 lepsi vyber 02To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba - 3 - Aston Martin Vanquish V12 2024 2025 lepsi vyber 04
Aston Vanquish má díky přeplňovanému dvanáctiválci sil i dynamiky na rozdávání, čtvrtmíli zvládá pokořit jako první. Foto: Aston Martin

To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba - 4 - Bentley Continental GT Speed 2021 prvni sada 02To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba - 5 - Bentley Continental GT Speed 2021 prvni sada 08To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba - 6 - Bentley Continental GT Speed 2021 prvni sada 17
Bentley Continental GT má nevýhodu ve vysoké hmotnosti, z místa se ale díky pohonu všech kol pořád odlepuje nejlíp. Foto: Bentley

To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba - 7 - Ferrari 812 Superfast stari lide 01To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba - 8 - Ferrari 812 Superfast stari lide 03To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba - 9 - Ferrari 812 Superfast stari lide 06
Italskému kupé 812 Superfast pak vlastně nelze vyčíst nic, snad jen to, že už se nevyrábí a přímý nástupce není zrovna krasavec. Foto: Ferrari

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše