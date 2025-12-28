To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba
Petr ProkopecJe to dnes umírající koncepce motoru, pár výrobců ji ale stále drží - nebo aspoň donedávna drželo - při životě. Pokud si tedy chcete odpočinout od koled, souboj Astonu Martin Vanquish V12, Bentley Continental GT Speed a Ferrari 812 Superfast je vám k službám.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Je to dnes umírající koncepce motoru, pár výrobců ji ale stále drží - nebo aspoň donedávna drželo - při životě. Pokud si tedy chcete odpočinout od koled, souboj Astonu Martin Vanquish V12, Bentley Continental GT Speed a Ferrari 812 Superfast je vám k službám.
Pokud jste dosud nikdy nezadupli plynový pedál dvanáctiválcového auta, měli byste tento automobilový dluh napravit, dokud to ještě jde. Jakkoli lze hromady výkonu dolovat i z motorů skromnější koncepcí, málokterý jiný má tolik charakteru jako jednotky V12. Zvlášť když se nedočkaly žádné umělé chlopně v podobě turbodmychadla či hybridní techniky.
Jedno takové lidé z britského Carwow postavili na startovní čáru svého nejnovějšího závodu ve zrychlení na čtvtrmíli. Ferrari 612 Superfast na rozdíl od svého nástupce 12cilindri neodrazuje vzhledem, jeho 6,5litrový atmosférický agregát produkující 800 koní si tak můžete naplno vychutnat. Do souboje s ním pak nastoupily Aston Martin Vanquish a Bentley Continental GT.
Každé z těchto britských kupé přitom taktéž disponuje dvanáctiválcovým motorem, nicméně to první se jediné dál vyrábí. Svůj 5,2litrový agregát spojilo se dvěma turby, na zadní kola tak míří 835 koní, které se musí vypořádat s 1 835 kilogramy. To je o něco víc než v případě Ferrari (1 630 kg), Bentley je naopak o mnoho těžší. Taktéž dostalo dvě turba a rozložení motorů do písmene W12, přesto má vlastně „jen” 635 koní, které si musí poradit s 2 169 kg, ovšem také mají k dispozici pohon 4x4.
Když tedy tři dělají totéž, není to vždy totéž. Jakkoli každé z těchto aut vám nabídne nemalé mrazení za krkem, aby vám následně na tváři vykouzlilo úsměv od ucha k uchu. Pokud pak chcete to, které se nejlépe odlepí od startovní čáry, musíte zvolit Continental. Vanquish je pro změnu tím prvním, kdo zvládá pokořit čtvrtmíli, zatímco Superfast vítězí na půlmíli.
Ferrari pak logicky díky svému atmosférickému ústrojí dokáže nejlépe obstát v souboji zvuků, nejnižší hmotnost jej pasuje rovněž na krále při brzdění. A je i vládcem pružného zrychlení, to všechno pro přeplňované motory moc dobře nevyznívá, Carwow je dokonce touto optikou označuje v případě dvanáctiválcových motorů za „nesmyslná”. Pokud byste chtěli nové auto s tímtéž motorem, musí to být Ferrari 12cilindri, koukat se na něj zvenčí ale moc chtít nebudete. Pořád je to ale lepší než u Bentley, u kterého dvanáctiválce už nekoupíte, i když automobilka léta slibovala opak a nevěrnost tomuto závazu jí zákazníci dávají pěkně sežrat...
Aston Vanquish má díky přeplňovanému dvanáctiválci sil i dynamiky na rozdávání, čtvrtmíli zvládá pokořit jako první. Foto: Aston Martin
Bentley Continental GT má nevýhodu ve vysoké hmotnosti, z místa se ale díky pohonu všech kol pořád odlepuje nejlíp. Foto: Bentley
Italskému kupé 812 Superfast pak vlastně nelze vyčíst nic, snad jen to, že už se nevyrábí a přímý nástupce není zrovna krasavec. Foto: Ferrari
Zdroj: Carwow@Youtube
Bleskovky
- To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba
před 5 hodinami
- Řidič Ferrari ještě s motorem V12 bez turba se v běžném provozu rozjel na 326 km/h, je to let za zvuku jako ze starých F1
26.12.2025
- Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek
24.12.2025
Nejnovější články
- Ani nejrychlejší Porsche všech dob nedokáže odolat brutální ztrátě hodnoty, pokud je elektrické
před 2 hodinami
- Tesla oficiálně odpískala hru na „udržitelnost”, je to významný signál pro celé odvětví
před 4 hodinami
- To pravé nadělení? Tři moderní auta s motory V12 si to rozdala ve sprintu, jejich symfonie nejlíp zní bez turba
před 5 hodinami
- Šéf Fordu přiznal, že se automobilka už neumí vyrovnat konkurenci, a tak se o to radši přestala snažit
včera
- Číňani vážně nabídnou všechno, teď vypalují rybník Mazdě. Chystají vlastní Wankel, prototyp už mají hotový
včera
Živá témata na fóru
- Přituhuje 12.27. 20:31 - řidičBOB
- Porsche - vse o sportovnich modelech 12.27. 18:27 - pavproch
- BMW Divize 12.27. 17:22 - pavproch
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 12.26. 19:08 - Truck Daškam
- Mazda MX5 (Miata) 12.25. 19:41 - Brus
- Jaguar a dalsi britske zverstvo 12.24. 15:58 - řidičBOB
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 12.24. 13:24 - pavproch
- Škoda Auto obecně 12.24. 12:48 - pavproch