Tohle bude někoho bolet, severokorejská televize nevymazala logo na Hyundai doprovázejícím Kim Čong-una

/ Foto: Hyundai

Popravdě řečeno bychom nechtěli být v kůži toho, kdo se takového opomenutí nebo snad sabotáže dopustil. Nám přijde banální až komické, nedivili bychom se ale, kdyby se za tohle v Severní Koreji posílalo v nejlepším případě do gulagu.

Setkání významných státníků obvykle nejsou tím, co by přitahovalo naši pozornost, případ nedávné 10denní návštěvy severokorejského vůdce v Rusku je ale výjimkou. Už jsme se o ni otřeli jednou, když si Vladimir Putin s Kim Čong-unem vzájemně ukázali svá... auta, neboť obyčejné nebylo ani jedno. Kim si s veškerou „věrností” svým antikapitalistickým projevům přivezl do Ruska výjimečný Maybach, Putin pro změnu ohromoval svým Aurusem. Nebylo to ale nakonec naposledy, kdy se auta drala do popředí pozornosti.

Severokorejská státní televize KCTV se nyní ohlédla za celou návštěvou a ukázala záběry z jednoho z přesunů kolony Kimova auta a celé jeho družiny. V té vidíme jeho Maybach v obklopení aut ruských bezpečnostních složek, konkrétně šlo o svérázně stylizované dodávky Hyundai Staria. Na tom by nebylo nic zvláštního, Hyundai s Kiou maí v Rusku dlouhodobě silné postavení a svá auta tamním úřadům dodávaly roky - Kia i letos v srpnu prodala v zemi skoro tisíc aut. Protože ale jde o jihokorejské značky, dokážete si asi představit, jak jsou vnímány v severní polovině Korejského poloostrova.

Vlastně možná ani nedokážete, tamní režim je totiž nedokáže vystát. Oficiální vládní zpravodajství je ignoruje až do té míry, že třeba při přenosech z fotbalového mistrovství světa byla loga sponzorujícího Hyundai vymazána z kulis v podobě reklamních ploch stadionu apod. Ukazovat tedy nejvyššího vůdce Korejské lidově demokratické republiky v obklopení aut značky Hyundai se tedy krajně nehodí, a tak loga z těchto aut byla vymazána též. Až na jednu výjimku.

Níže můžete vidět záběry KCTV, které to zachycují. Někdo se prostě spletl, zapomněl, možná je to něco jako provokace, sabotáž, těžko říci. I kvůli posledním zmíněným možnostem bychom se ale nedivili, kdyby tento krok byl důsledně potrestán. Pracovní tábor? Pár ostrých po ránu? Raději nechceme pomýšlet, podívejte se na výsledek sami níže.

Hyundai pochopitelně ani svéráznou Starii bez svého loga neprodává, většina aut na videu níže jej ale nemá. Až na jedno... Ilustrační foto: Hyundai

Zdroj: Yonhapnews@Youtube

