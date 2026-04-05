Tohle by neklaplo už ani v Rusku. Ohlášená nová funkce inzertního webu s auty je jako z jiného světa

včera | Petr Miler
Je to vlastně nevinné, mnohem nevinnější, než to na první pohled vypadá. Kdyby se o něco takového někdo pokusil u nás, „dostane bídu”, jakou svět ještě neviděl. Přes čáru je to ale zjevně i v Rusku, navzdory chvilkovému zmatení to byl nakonec jen žert.
Jestli nás něco na vývoji společnosti v posledních pár dekádách opravdu netěší, pak je to exploze jakési politické korektnosti. A snad ještě hůř fakt, že se týká jen někoho či něčeho, navíc bývá nezřídka prosazována okrajovou skupinou společnosti často dokonce proti vůli těch, jež se té které aktivity účastní.
Nic proti korektnosti a umírněnému chování jako takovému, ale přijde nám ujeté například zamezovat přítomnosti dívek na startovních roštech automobilových závodů, což i ony samy berou jakou újmu, v momentě, kdy o pár kilometrů jinde dochází ke glorifikování zřetelně deviantního chování způsobem před zraky těch, jež by mohli být mými dětmi. V druhém případě si s případnými neduhy takového stavu máme poradit sami (a nakonec proč ne), ale v tom prvním si někdo „poradil za nás”. To snad ani není dvojí metr, to je kompletně odlišný přístup k různým částem společnosti.
V souladu s tím si nedokážeme představit, že by se v Česku rozmohl trend, který aktuálně frčí v některých zemích vzdálenějších našim končinám, mj. v Rusku. Tam se stalo módou inzerovat nová či ojetá auta za pomoci žen a dívek podobně jako dříve ony závody, Formuli 1 nevyjímaje. Prostě když prodáváte auto, naleštíte ho a nafotíte nejen to, že vypadá skvěle, ale ještě s ním „cvaknete” nějakou modelku, která přiláká pozornost. Kdysi se to v reklamě obecně používalo mocně i u nás, dnes je to o poznání méně četné. A v tomto případě jsme snad neviděli inzerát, který by takovou „taktiku” použil.
V Rusku se to skutečně používá, byť to také není moc časté, v Česku jsme to ještě neviděli. A byť nemáme pročtené podmínky všech místních inzertních webů, nejspíš by to v současné atmosféře ve společnosti nikoho z prodávajících ani nenapadlo použít. A kdyby přece jen napadlo, weby to zakážou nejspíš samy od sebe nebo pod tíhou kritiky jistých organizací. V Rusku to zakázané není, a tak je to občas k vidění. Jistě i proto se dočkala velké pozornosti tisková zpráva jednoho z velkých tamních inzertních webů Drom (něco jako české Sauto, Tipcars apod.), který údajně začal zkoumat, jaký efekt tato taktika má.
„Statisticky reklamy se ženou na hlavní fotografii získávají výrazně více zhlédnutí. Navíc čím méně oblečení žena nosí, tím častěji uživatelé reklamu otevírají. Nejdůležitější je ale toto: Reklamy si lidé nejen prohlížejí, v 80 % případů si kupují auta rychleji než průměr. Dívky na fotografiích vedle vašeho auta skutečně pomáhají k jeho rychlejšímu prodeji,” stojí ve zprávě společnosti, kterou jsme chvíli i my brali vážně.
V Česku by následoval zákaz takového způsobu inzerování a slova o „objektivizaci” žen, v Rusku? „V reakci na to programátoři společnosti Drom vyvinuli novou funkci. Nyní můžete k fotografii svého auta přidat 'poutavý prvek' ihned po zveřejnění inzerátu!” A následovaly fotky přiložené okolo, které ukazují, jak si lze k inzerovanému autu přidat spoře oděnou dívku, upravit barvu jejích vlasů, zbytků oblečení apod.
V tu chvíli už jsme zbystřili, ale pořád jsme si nebyli jisti, jak je to míněno. Zpráva byla rozeslána 31. března i v ruském čase, takže apríl to být mohl i nemusel - jiný kraj, jiný mrav. Ale byl, ostatně ti, kteří to vzali vážně, si hned začali stěžovat podobně jako by si někteří stěžovali u nás. Tohle je v dnešní politické korektnosti moc i na Rusko, přitom... O co jde?
Na jednu stranu by to samozřejmě bylo stupidní, prvoplánové, laciné, kýčovité, vše z toho. A sám bych tak auto určitě neinzeroval, působí to jako způsob odvedení pozornosti od toho, čím je samotný předmět inzerce. Ale pokud to někdo shledá jako dobrou věc (což se děje, projděte si inzerci v Rusku, auta nabízená s přilepenými vesměs „AI holkami” tam nejsou raritou) a publikum to bere, proč ne? Ani tím nikdo není „zneužíván”, protože ta virtuální „kobyla” (protože by musela mít asi 2,5 metru, aby takto působila vedle Patrolu) na hlavní fotce pochopitelně také neexistuje. Je to virtuální realita od A do Z.
Ale taková je doba, tohle dnes hraničně projde jen jako žert.
Ohlášená nová funkce ruského inzertního webu Drom byla aprílový žert, chvíli ale mátla. Tohle je dnes moc i na Rusko, přitom takto koncipované inzeráty tam dnes skutečně najdete. Jestli ale mají kýžený efekt mimo přilákání prvotní pozornosti, netušíme. Foto: Drom, tiskové materiály
Zdroj: Drom
