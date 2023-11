Tohle pojišťovně nevysvětlíte, starší Renault byl totálně zničen při zásahu meteoritem

Petr Miler

Sami bychom měli o reálnosti takové události pochybnosti, kdyby to za jedinou možnou příčinu předběžně neoznačili zasahující hasiči a policisté. Je opravdu těžké si vysvětlit, co by jinak mohlo projít autem skrz naskrz odshora dolů.