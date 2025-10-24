Tohle video ze Severní smyčky Nürburgringu říká o novém BMW M5 vše. A hezká podívaná to není
Petr Miler
včera | Petr Miler
BMW navzdory svému obecně celkem racionálnímu přístupu k vývoji nových aut dalo vzniknout totálnímu nesmyslu, který se nepochybně zapíše do historie jako jeden z největších přešlapů v historii tohoto modelu. Zatím baví diváky na Nordschleife, v dobrém to ale není.
Kam kráčí sportovní auta se všemi těmi pokusy o jejich elektrifikaci? Upřímnou odpověď si raději nepřejte slyšet. Už odpradávna byla zrovna u tohoto typu automobilů zaklínadlem nízká hmotnost, které bylo v posledních dekádách stále těžší dosáhnout už s rostoucími požadavky na bezpečnost či komfort. To se dá u silničních aut víceméně pro každý den brát ještě jako dobrý obchod, v posledních letech ale iluze o jakkoli o nízké hmotnosti takových aut padají právě s jejich elektrifikací, která do nových vozů přichází výměnou doslova za nic. Pokud tedy za „něco” nepovažujete už zcela neoddiskutovatelně vylhanou papírovou spotřebu.
Až smutně názornou ukázkou auta zrozeného z těchto „ideálů” je nová generace BMW M5, kterou jsme hned při premiéře označili za přesně ten nesmysl, jakého jsme se báli. Je to 2,5tunové monstrum pomalejší než jeho předchůdce i za optimálních okolností natož pak za neideálních podmínek typu vybití baterie plug-in hybridu. BMW k němu pokrytecky říká, že je to to nejlepší, co dokáže udělat, ale ani to není pravda. Taková současná M3 CS je v jiné lize. A třebaže je sama o sobě také dost těžká, pořád váží asi 650 kg míň - stačí, aby nebyla hybridní.
Od chvil teoretického přemítání už jsme s tímto autem mohli jet, a byť M5 G90 svou hmotnost pocitově maskuje umně, jen hlupák může říci cokoli ve stylu, že „není znát”. Je znát. Je znát tím, že auto navzdory svému výkonu není až tak rychlé, že potřebuje lepivé gumy široké kilometr, aby tohle divadlo hrálo, že potřebuje brzdy za půl milionu, aby z vysoké rychlosti zpomalilo víc než jednou. A bude nesmyslně spotřebovávat energii, brzdy i pneumatiky při každé jízdě. Nechte všechny základní faktory stejné, uberte vozu půl tuny hmotnosti a máte nesrovnatelně lepší vůz. Že se na to BMW vybodlo výměnou za plug-in hybridní hru na lepší svět je u takto koncipovaného auta stěží pochopitelné.
Jakou ostudu si pak takový vůz dokáže utrhnou v praxi, velmi názorně ukazuje přiložené video z veřejných jízd po Nordschleife. Tam si řidič právě nové M5 vyšlápl na dekády staré Mini v jedné z nejtechničtějších částí trati a zjevně to neměl dělat. Jistě k tomu mají co říci i řidičské schopnosti jednotlivých pilotů, ale už fakt, že M5 v Parník Edition nenaplňuje jinak jistě zkušeného a nadšeného řidiče (jezdí na Ring někdo jiný?) jistotou natolik, aby si v zatáčkách se starým Mini poradil, je ostudný. Podívejte se na víc níže a zkuste se nesmát. A případně zkuste také novou M5 nekupovat, a nejnázorněji tak BMW ukázat, jakou hloupost udělalo. Tohle auto prostě nemuselo a nemělo být hybridní, bylo by jen lepší.
Současná M5 bude nějak rychlá v přímce, aspoň do času. Ale na okruhu? Tam to může snadno dopadnout jako na videu níže... Foto: BMW
Zdroj: saintdriven@Instagram
