Tom Cruise dál fascinuje, natočili ho, jak s úsměvem mává ze střechy jedoucího vlaku

5.10.2020

Foto: Tomas Haugland Spangelo@TikTok

Slavný herec dále popírá svůj věk a překvapivá setkání s fanoušky si evidentně užívá. Je nicméně otázkou, zda Mission: Impossible 7 bude mít premiéru příští rok a zda v ní vše právě natáčené uvidíme.

Šedesátka je věk, který si v rámci pohybu řada lidí již dokáže spojit maximálně tak s houpáním vnoučat na kolenou. Tom Cruise je nicméně tak trochu blázen a na prahu životního jubilea (v létě mu bylo 58 let) dokonce riskuje jako nikdy předtím. Slavná hollywoodská hvězda se totiž zejména při natáčení akční série Mission: Impossible vrhá do jednoho šílenějšího kaskadérského kousku za druhým. Výjimkou není ani právě natáčený sedmý díl, jak již Cruise dokázal skokem na motorce do propasti.

To ale samozřejmě není to jediné, co nás během předposlední mise čeká. Nově tu totiž máme video, které dokumentuje natáčení na skutečně střeše skutečně jedoucího vlaku. Ani na té Cruise osobně nechyběl, během pauzy na vlaku prostě v pohodičce seděl a kdyšu si všiml skupinky, která jej natáčela z auta jedoucího po souběžné silnici, odměnil ji úsměvem a zamáváním. To by se v případě jiných filmových hvězd nejspíše nestalo, i proto, že jen málo herců je ochotno jít do takových kaskadérských kousků. Většina dává přednost spíše studiím, zeleným plátnům a kaskadérům, a to i v mladším věku.

Cruise nicméně oznámil, že právě s dovršením šedesátky hodlá polevit a triky ohrožující život vynechat. Právě proto se vlastně sedmý a osmý díl mise natáčí najednou, pročež je vlastně otázkou, kdy zmíněný skok na motorce i akční scénu na střeše vlaku uvidíme. Sedmička by totiž měla mít premiéru v listopadu příštího roku, osmička pak v listopadu toho přespříštího. Jelikož však koronavirus mění celý svět, je otázkou, zda vůbec za rok či později ještě nějaká kina budou.

Aktuálně tak už jen dodáme, že scénu na střeše jedoucího vlaku Cruise natáčel opět v Norsku, přičemž její nácvik stejně jako u onoho skoku probíhal na opuštěné vojenské ranveji ve Velké Británii. Tam se přitom celý štáb uchýlil již na jaře, kdy jej z Itálie vyhnal právě koronavirus. Nyní se ovšem Cruise a spol. na Apeninský poloostrov vrací, a to konkrétně do října kvůli dotáčkám. Tak uvidíme, zda tentokráte již vše klapne, jak má.

