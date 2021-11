Top Gear protáhl Bugatti schopné jet 440 km/h po Autobahnu i Nordschleife, ukázal jeho výjimečnost i nesmyslnost před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Je to jeden z absolutních vrcholů evoluce aut, který svou sofistikovaností dokáže i z motoru o výkonu 1 600 koní udělat techniku použitelnou pro každý den. Přesto má očividně své limity.

Za pár dnů uběhne už půlrok od chvíle, kdy Bugatti odhalilo nový model s označením Super Sport. Jde pochopitelně o Chiron, nic jiného teď francouzská značka ani nevyrábí, který kráčí ve stopách stejně pojmenovaného Veyronu. Jeho smyslem je dovolit řidiči okusit rychlost až 440 km/h (beztak ovšem elektronicky omezenou), a to v komfortu a luxusu, který si s Bugatti tak nějak automaticky spojíte. A jakkoli to může znít absurdně, přesně to vrcholný Chiron dělá.

Dokládá to i poněkud svérázný test Jacka Rixe z Top Gearu, kterému Bugatti nabídlo zapůjčení Chironu Super Sport na jeden den. To není mnoho, Jack se ale pokusil vymyslet něco zajímavého, a tak se Bugatti optal, jestli by mohl vůz vytáhnout na Severní smyčku Nürburgringu, na kterou to z Molsheimu, kde firma sídlí, není zase tak daleko. Bugatti řeklo ano a ještě mu na cestu přibalilo Andyho Wallace, jednoho z nejlepších testovacích pilotů dějin a vítěze Le Mans.

Pokud nyní čekáte ódu na to, co Chiron SS dovede, dočkáte se jen částečně. Jack si na jednu stranu libuje nad tím, jak výjimečné Bugatti ve schopnosti spojovat výkon s každodenní použitelností. Udělat 1600koňivé auto není zase takový problém, ale udělat jej tak, aby se při tom chovalo ve 300 km/h jako VW Golf ve 120 km/h, to už problém je. Právě to Chiron zvládá a i 340 km/h, které Jack na Autobahnu dosáhl, zvládá jako nic.

Na Ringu ale ukázalo spíše to, že ani veškerá expertíza Bugatti nezvládá udělat z takového stroje vůz plně použitelný vždy a všude. V den návštěvy okruhu silně pršelo, navíc bylo pod 10° C, což auto na okruhu prakticky vyřadilo ze hry. Říkáte si, že možná nevyužije všech 1 600 koní, ale jinak bude rychlé, nicméně... tak to zjevně není. Aby vůz fungoval i v extrému, musí být přece jen uzpůsoben pro jistou škálu podmínek a ty zmíněné už byly mimo prostor, ve kterém běžně operuje.

Ve výsledu tak má Rix problém na okruhu pokořit BMW 320d Compact a není to jen tím, že neumí řídit. Wallace si auto též na Ringu zkusí a také on konstatuje, že dostat z něj něco víc za těchto podmínek v podstatě nemožné. Test tak ve výsledku ukazuje jak výjimečnost, tak jistou nesmyslnost tohoto Chironu - je to prostě už takový extrém, že se snadno může stát, že vás bude školit na okruhu něco jako VW Golf R. Zrovna ten nemá problém ani za velmi krutých podmínek využít skoro všech svých 300 až 320 koní (dle verze), tolik z Chironu do akce na mokré silnici za nízké teploty evidentně nedostanete. Nakonec, podívejte se na to sami.

Bugatti Chiron Super Sport je evidentně zcela mimořádné auto. Ani to ale zjevně není dokonale použitelné vždy a všude, jak nejlépe ukáže video níže. Foto: Bugatti

Zdroj: Top Gear@Youtube

Petr Miler

